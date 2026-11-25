Una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica PNAS ha analizzato il ricambio delle proteine nei vasi sanguigni cerebrali e il modo in cui cambia con l’età. Sono stati esaminati oltre 1.300 componenti, alcuni dei quali mostrano tempi di rinnovamento molto diversi, una scoperta che potrebbe aiutare a comprendere meglio l’invecchiamento del cervello. Come cambiano i vasi sanguigni del cervello con il passare degli anni? E quali meccanismi permettono loro di continuare a svolgere correttamente le proprie funzioni? I vasi sanguigni del sistema nervoso centrale non hanno soltanto il compito di trasportare ossigeno e sostanze nutritive, svolgono anche funzioni fondamentali per proteggere il cervello e mantenerne l’equilibrio interno. Tra queste c’è la barriera emato-encefalica, una struttura specializzata che regola il passaggio delle sostanze dal sangue al tessuto cerebrale, con l’invecchiamento, queste strutture possono diventare meno efficienti e contribuire alla comparsa di alterazioni legate all’età e ad alcune malattie neurologiche. Comprendere come funzionano a livello molecolare è quindi un passaggio importante per la ricerca. Per studiare questi meccanismi, i ricercatori hanno utilizzato una tecnica basata su isotopi stabili, combinata con l’analisi proteomica e la spettrometria di massa ad alta risoluzione. L’obiettivo era misurare l’emivita delle proteine, cioè il tempo necessario affinché la quantità di una determinata proteina si riduca della metà attraverso i normali processi di ricambio e degradazione, l’indagine ha permesso di ottenere stime per 1.358 proteine presenti nei vasi sanguigni cerebrali. Tra queste figurano componenti delle giunzioni cellulari della barriera emato-encefalica, trasportatori, proteine degli astrociti e componenti della membrana basale, una struttura che contribuisce al sostegno dei vasi.

I risultati mostrano differenze significative nei tempi di rinnovamento infatti alcune proteine coinvolte nella barriera emato-encefalica hanno un’emivita di circa tre giorni, mentre diversi trasportatori presentano valori compresi tra due e sei giorni. Al contrario, la maggior parte delle proteine della membrana basale può rimanere presente per oltre 30 giorni, uno degli aspetti più interessanti riguarda il confronto tra i due gruppi di età. I ricercatori non hanno osservato un cambiamento generale nel ricambio di tutte le proteine vascolari con l’invecchiamento, sono emerse, però, variazioni specifiche: alcune proteine hanno mostrato un aumento della propria emivita, mentre altre sono risultate caratterizzate da un ricambio più rapido questo vuol dire che l’invecchiamento non modifica necessariamente tutto il sistema nello stesso modo, ma può influenzare singole proteine e specifici meccanismi cellulari. La scoperta è importante perché il ricambio proteico rappresenta un processo essenziale per mantenere in equilibrio i tessuti, le proteine devono essere continuamente sostituite, ma con tempi diversi a seconda della loro funzione e della struttura in cui si trovano. Lo studio pubblicato su PNAS mette a disposizione della comunità scientifica una nuova risorsa: un database dettagliato sui tempi di ricambio di oltre 1.300 proteine dei vasi sanguigni cerebrali, queste informazioni potrebbero aiutare a comprendere meglio come viene mantenuta la stabilità dei vasi sanguigni e perché alcune loro funzioni diventano meno efficienti con l’avanzare dell’età.

Si tratta di una ricerca condotta su modelli animali, quindi i risultati non possono essere automaticamente trasferiti all’uomo, rappresentano tuttavia una base importante per ulteriori indagini sui meccanismi che collegano l’invecchiamento alla salute del cervello. Comprendere quanto durano le proteine e come cambia il loro ricambio nel tempo potrebbe infatti offrire nuove indicazioni sul funzionamento della rete vascolare cerebrale e sui processi che contribuiscono al suo deterioramento.