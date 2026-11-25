Non sempre i dolori muscolari sono soltanto una conseguenza dello sforzo fisico o dell’età, anche ciò che portiamo in tavola può influenzare lo stato infiammatorio dell’organismo, il recupero delle fibre muscolari e il nostro livello di energia. A spiegarlo è il dottor Fabio Gregu, biologo nutrizionista, che invita a considerare l’alimentazione una vera strategia di prevenzione e tutela della salute. Dolori muscolari ricorrenti, rigidità, stanchezza che non passa e difficoltà a recuperare dopo uno sforzo fisico sono sintomi spesso attribuiti all’età, alla sedentarietà o a un’attività fisica troppo intensa, ma che potrebbero avere anche un’altra componente: l’alimentazione, il rapporto tra ciò che mangiamo e la salute dei muscoli è infatti più stretto di quanto si possa immaginare.

La qualità della dieta influenza numerosi processi metabolici e immunitari, contribuendo a regolare l’infiammazione e i meccanismi di riparazione dei tessuti. «Esiste sicuramente una correlazione tra alimentazione, stato infiammatorio e salute muscolare», spiega il dottor Fabio Gregu, biologo nutrizionista «Ciò che mangiamo quotidianamente influenza la capacità dell’organismo di recuperare dagli sforzi fisici». Tra i fenomeni da tenere sotto osservazione c’è la cosiddetta infiammazione cronica di basso grado, conosciuta anche come low-grade inflammation. Si tratta di una condizione caratterizzata da una persistente, seppur moderata, attivazione del sistema immunitario, che può svilupparsi anche senza manifestazioni evidenti.

Nel tempo, l’aumento di alcune molecole proinfiammatorie, come IL-6 e TNF-alfa, può interferire con la sintesi delle proteine muscolari, la funzionalità dei mitocondri e la produzione di energia a livello cellulare. Il risultato può essere una maggiore sensazione di affaticamento, rigidità, dolori e una ridotta capacità di recupero. Un tema particolarmente importante quando si parla di invecchiamento e longevità, in questo contesto si inserisce il concetto di inflammaging, termine che descrive il rapporto tra invecchiamento biologico e infiammazione cronica di basso grado. «Una corretta alimentazione, insieme all’attività fisica, alla qualità del sonno e alla gestione dello stress, può contribuire a modulare questi processi», sottolinea Gregu. Non tutti gli alimenti hanno lo stesso impatto sull’organismo, un consumo abituale ed eccessivo di zuccheri semplici, bevande zuccherate, farine raffinate, grassi trans industriali, prodotti ultraprocessati e alcol può favorire uno stato infiammatorio e aumentare lo stress ossidativo.

A questo si aggiunge un altro problema: un’alimentazione povera di proteine di qualità, vitamine, minerali e sostanze antiossidanti può ostacolare i normali processi di rigenerazione muscolare. «Uno dei primi interventi che consiglio è eliminare o ridurre drasticamente il consumo abituale di alimenti ultraprocessati di scarsa qualità nutrizionale», afferma il nutrizionista. Un eccesso di zuccheri, infatti, può favorire insulino-resistenza, accumulo di grasso viscerale e alterazioni metaboliche. Inoltre, livelli persistentemente elevati di glucosio possono contribuire alla formazione degli AGEs, i prodotti finali della glicazione avanzata, coinvolti nei processi di invecchiamento cellulare e nelle modificazioni delle strutture proteiche dei tessuti.

Il punto, quindi, non riguarda soltanto il conteggio delle calorie, ma soprattutto la qualità di quello che mangiamo ogni giorno. Se alcuni alimenti possono favorire processi infiammatori, altri rappresentano preziosi alleati per il benessere muscolare. Il modello di riferimento indicato dal dottor Gregu è quello della vera dieta mediterranea, caratterizzata dalla presenza quotidiana di alimenti freschi e ricchi di nutrienti, tra i protagonisti troviamo il pesce azzurro, fonte di omega-3 EPA e DHA, importanti per la regolazione dei processi infiammatori. Spazio anche all’olio extravergine d’oliva, ricco di polifenoli e grassi monoinsaturi, e alle verdure di stagione, preferibilmente crude o preparate con cotture brevi e delicate. Non devono mancare frutta fresca, frutta secca e semi oleosi, che apportano vitamine, minerali, magnesio, grassi insaturi e sostanze antiossidanti, anche le spezie e le erbe aromatiche, come curcuma, zenzero e rosmarino, possono arricchire l’alimentazione con composti bioattivi interessanti.

Gregu richiama inoltre l’attenzione sul potenziale alcalinizzante di frutta, verdura e parte della frutta secca, caratterizzate da un ridotto carico acido renale. Una precisazione è importante: questi alimenti non modificano il pH del sangue, che viene mantenuto entro limiti molto precisi dai meccanismi di regolazione dell’organismo, ma contribuiscono all’apporto di minerali e antiossidanti utili alla salute. Per chi soffre frequentemente di dolori muscolari o pratica attività fisica, l’attenzione deve concentrarsi anche sull’equilibrio dei nutrienti. «Nelle persone fisicamente attive e in assenza di controindicazioni cliniche, consiglio un apporto proteico di almeno 1,5 grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno, privilegiando fonti alimentari di qualità», spiega il biologo nutrizionista. Le proteine, infatti, forniscono gli aminoacidi essenziali necessari alla riparazione e al mantenimento delle fibre muscolari. Un altro elemento spesso sottovalutato è l’idratazione, bere adeguatamente durante la giornata è fondamentale per sostenere la funzionalità muscolare. Anche il contributo dei minerali è determinante: sodio, potassio, calcio e magnesio partecipano ai meccanismi di contrazione e rilassamento dei muscoli, alla trasmissione degli impulsi nervosi e al metabolismo energetico.

Gregu suggerisce di prestare attenzione anche alla qualità dell’acqua, valutando quelle mediamente mineralizzate, con un buon contenuto di calcio e magnesio. Tra gli altri micronutrienti da non trascurare figurano la vitamina D, le vitamine del gruppo B, la vitamina C e gli omega-3, l’eventuale presenza di carenze può essere valutata attraverso esami ematochimici mirati, evitando integrazioni fai-da-te.

Il messaggio che emerge dall’analisi del dottor Gregu va oltre il semplice contrasto dei dolori muscolari , infatti parliamo di un vero e proprio organo metabolico ed endocrino, coinvolto nella regolazione della sensibilità insulinica, dei processi infiammatori e della salute generale. Mantenerlo efficiente significa contribuire al benessere metabolico, preservare la funzionalità fisica e favorire un invecchiamento in salute. Naturalmente, i dolori muscolari persistenti o ricorrenti non devono essere attribuiti automaticamente all’alimentazione: possono avere numerose cause e richiedono, quando necessario, un approfondimento medico. La prevenzione, però, comincia anche dalle scelte quotidiane : ridurre gli alimenti ultraprocessati, privilegiare cibi freschi, garantire un adeguato apporto proteico, idratarsi correttamente e mantenersi attivi sono abitudini che possono fare la differenza. Perché, come ricorda il dottor Fabio Gregu, «prendersi cura della salute muscolare significa prendersi cura della propria longevità».