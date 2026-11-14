Obesità, non conta solo il peso: un nuovo studio propone una diagnosi più precisa

Misurare soltanto il peso e l’indice di massa corporea potrebbe non essere sufficiente per capire i rischi legati all’obesità. Una nuova classificazione distingue tra obesità clinica e preclinica, con l’obiettivo di migliorare la diagnosi e le cure. L’obesità non si misura soltanto guardando il peso sulla bilancia infatti per capire davvero quanto può essere rischiosa per la salute, è fondamentale valutare anche la quantità e la distribuzione del grasso corporeo e gli effetti che questo ha sull’organismo questo è quanto emerge da una nuova ricerca che ha analizzato i dati di oltre 844 mila adulti in Cina, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna. Lo studio sostiene un nuovo approccio alla diagnosi dell’obesità, proposto nel 2025 da una Commissione internazionale pubblicata su The Lancet. La novità principale è la distinzione tra due condizioni: obesità clinica e obesità preclinica, secondo la nuova classificazione, si parla di obesità clinica quando l’eccesso di grasso corporeo provoca problemi al funzionamento degli organi o compromette la salute della persona. L’obesità preclinica, invece, riguarda chi presenta un eccesso di grasso corporeo, ma non mostra ancora alterazioni evidenti delle funzioni dell’organismo legate a questa condizione. Fare questa distinzione è importante perché non tutte le persone con obesità hanno gli stessi problemi di salute e non presentano necessariamente gli stessi rischi. Lo scopo è quindi evitare di considerare tutte le persone con obesità nello stesso modo e individuare meglio chi ha bisogno di cure specifiche.

Per molto tempo, uno degli strumenti più utilizzati per identificare l’obesità è stato il BMI, cioè l’indice di massa corporea, che mette in relazione il peso con l’altezza , questo sistema è semplice e veloce, ma presenta alcuni limiti: non permette, per esempio, di capire dove si concentra il grasso corporeo. La nuova ricerca suggerisce di affiancare al BMI altre misurazioni, come la circonferenza della vita e il rapporto tra circonferenza della vita e altezza, questi valori aiutano a capire meglio la distribuzione del grasso e a individuare situazioni che potrebbero sfuggire a una valutazione basata soltanto sul peso. Analizzando i dati è emerso, infatti, che utilizzare solo il BMI può portare a classificare in modo non corretto alcune persone, sia sovrastimando sia sottostimando la presenza di obesità. Uno dei risultati più interessanti riguarda l’evoluzione dell’obesità nel tempo infatti i ricercatori hanno osservato che tra le persone classificate inizialmente come affette da obesità preclinica, una percentuale compresa tra il 77,4% e il 91,3% non ha sviluppato obesità clinica nei dieci anni successivi. Questo dato dimostra che la presenza di un eccesso di grasso corporeo non significa necessariamente che si svilupperanno problemi di salute legati all’obesità.

Lo studio riportati su Nature ha anche evidenziato differenze importanti nel rischio di mortalità infatti le persone con obesità clinica presentavano un rischio di morte per qualsiasi causa più elevato rispetto a chi non aveva questa condizione infatti per l’obesità preclinica, l’aumento del rischio risultava invece più contenuto. I risultati della ricerca suggeriscono che sia necessario cambiare il modo in cui viene valutata l’obesità infatti non basta conoscere il peso di una persona: è importante capire anche come è distribuito il grasso corporeo e soprattutto se sta già causando conseguenze sulla salute conseguentemente una diagnosi più precisa potrebbe aiutare i medici a individuare meglio le persone che necessitano di un trattamento e a personalizzare gli interventi in base alle condizioni di ciascun paziente.

Il messaggio principale è che l’obesità non dovrebbe essere valutata soltanto attraverso un numero sulla bilancia ma comprendere meglio la condizione di ogni persona può rappresentare un passo importante per prevenire le complicazioni e migliorare la qualità delle cure. Ovviamente l’obesità preclinica non significa assenza di rischi: richiede comunque attenzione, controlli e un adeguato percorso di prevenzione.