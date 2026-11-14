Quando la pelle diventa più rigida e il sistema immunitario alimenta l’infiammazione

Una nuova ricerca svela il legame tra rigidità dei tessuti, cellule immunitarie e fibrosi. Al centro della scoperta un meccanismo molecolare che potrebbe aprire nuove prospettive terapeutiche. La pelle non è soltanto una barriera che protegge il nostro organismo, è un tessuto vivo, dinamico, capace di comunicare continuamente con le cellule del sistema immunitario. Quando questa comunicazione si altera, possono svilupparsi processi infiammatori persistenti che contribuiscono a modificare profondamente la struttura dei tessuti. È quanto accade nella sclerosi sistemica, una malattia autoimmune complessa che può coinvolgere la pelle e diversi organi interni, provocando infiammazione, alterazioni dei vasi sanguigni e accumulo eccessivo di tessuto fibroso. Una nuova ricerca ha approfondito un aspetto particolarmente interessante di questa malattia: il modo in cui la rigidità della pelle può influenzare direttamente il comportamento delle cellule immunitarie, contribuendo a mantenere attiva l’infiammazione. La scoperta riguarda soprattutto i monociti, cellule del sistema immunitario che normalmente circolano nel sangue e possono raggiungere i tessuti per partecipare alla difesa e ai processi di riparazione. Il risultato più importante? Un tessuto che diventa più rigido può inviare segnali alle cellule immunitarie, spingendole a mantenere uno stato infiammatorio.

Per comprendere questa scoperta, dobbiamo partire da una caratteristica fondamentale della sclerosi sistemica: la fibrosi. La fibrosi è un processo nel quale si accumula una quantità eccessiva di tessuto connettivo, in particolare di collagene. Questa proteina è essenziale per dare sostegno e struttura alla pelle e agli organi, ma quando viene prodotta in eccesso i tessuti diventano progressivamente più spessi e rigidi. Nella sclerosi sistemica questo fenomeno può compromettere la normale funzionalità della pelle e, nei casi in cui vengono coinvolti gli organi interni, anche quella di polmoni, cuore, reni e apparato digerente. Per molto tempo gli studi si sono concentrati soprattutto sui segnali chimici che attivano l’infiammazione e la produzione di collagene. La nuova ricerca aggiunge un elemento importante: anche le proprietà fisiche del tessuto, e in particolare la sua rigidità, possono influenzare il comportamento delle cellule immunitarie. I monociti sono cellule immunitarie prodotte nel midollo osseo e presenti normalmente nel sangue. Il loro compito è partecipare alla risposta immunitaria, riconoscere situazioni di pericolo e contribuire alla riparazione dei tessuti danneggiati.

Quando raggiungono un tessuto infiammato, possono trasformarsi in macrofagi, cellule specializzate che svolgono diverse funzioni, tra cui eliminare materiale danneggiato e coordinare la risposta immunitaria. In condizioni normali, dopo aver contribuito alla difesa e alla riparazione, le cellule immunitarie possono modificare la propria attività e favorire la risoluzione dell’infiammazione. Nella sclerosi sistemica, però, questo equilibrio sembra alterarsi. I ricercatori hanno osservato che i monociti dei pazienti presentano già caratteristiche di attivazione mentre si trovano ancora nel circolo sanguigno. Quando raggiungono la pelle fibrotica, incontrano un ambiente particolarmente rigido che può amplificare ulteriormente la loro risposta infiammatoria. Si crea così una situazione in cui le cellule immunitarie, invece di favorire adeguatamente la risoluzione dell’infiammazione, contribuiscono a mantenerla.

Uno degli aspetti più innovativi dello studio riguarda la cosiddetta meccanosensazione. Con questo termine si indica la capacità delle cellule di percepire le caratteristiche fisiche dell’ambiente circostante, come la pressione, la tensione e la rigidità dei tessuti. Non si tratta di un fenomeno esclusivo delle cellule nervose: anche le cellule immunitarie sono in grado di ricevere e interpretare segnali meccanici. Per verificare questo meccanismo, i ricercatori hanno utilizzato speciali idrogel rivestiti di collagene, progettati per riprodurre condizioni di diversa rigidità, simili a quelle dei tessuti normali e fibrotici. Hanno quindi osservato il comportamento dei monociti umani in questi differenti ambienti. Il risultato è stato significativo: quando le cellule venivano esposte a una maggiore rigidità, aumentavano alcuni segnali associati all’attivazione immunitaria, tra cui l’espressione della molecola CD86. Questo suggerisce che la rigidità non sia soltanto una conseguenza della fibrosi, ma possa diventare a sua volta un elemento capace di alimentare l’infiammazione. Ma come fa una cellula a trasformare un segnale fisico, come la rigidità del tessuto, in una risposta infiammatoria? La ricerca ha individuato un protagonista particolarmente importante: SP1, una proteina che agisce come fattore di trascrizione. In termini semplici, SP1 contribuisce a controllare l’attivazione di numerosi geni, influenzando il funzionamento della cellula. I ricercatori hanno osservato che l’attivazione dei monociti in risposta alla rigidità era accompagnata da modificazioni epigenetiche. L’epigenetica studia quei meccanismi che regolano l’attività dei geni senza modificare la sequenza del DNA. Possiamo immaginare il DNA come un grande manuale di istruzioni: i meccanismi epigenetici stabiliscono quali pagine vengono consultate maggiormente e quali rimangono meno accessibili. Quando i monociti vengono esposti a un ambiente molto rigido, questo sistema di regolazione cambia e favorisce l’attivazione di programmi infiammatori.

A sostegno di questa ipotesi, gli esperimenti hanno mostrato che interferire con SP1, attraverso tecniche genetiche o strumenti farmacologici, riduceva significativamente l’espressione dei geni infiammatori indotti dalla rigidità. È un risultato importante perché identifica un possibile punto di intervento nella comunicazione tra ambiente fisico e sistema immunitario. La scoperta aiuta a comprendere meglio perché la sclerosi sistemica possa diventare una malattia caratterizzata da processi infiammatori persistenti. La fibrosi aumenta la rigidità della pelle. La maggiore rigidità stimola i monociti e favorisce l’attivazione di programmi infiammatori, le cellule immunitarie, a loro volta, possono contribuire a mantenere un ambiente che favorisce ulteriori alterazioni del tessuto. Il risultato è un sistema nel quale infiammazione e fibrosi possono sostenersi reciprocamente. Nei monociti dei pazienti affetti da sclerosi sistemica sono stati osservati programmi genetici meno attivi, associati alla riparazione dei tessuti e alle risposte antifibrotiche.

Questo significa che non è soltanto aumentata la componente infiammatoria: sembra anche ridotta la capacità delle cellule di passare verso programmi che favoriscono il recupero e il riequilibrio del tessuto. Questi risultati aprono una prospettiva interessante per la ricerca sulla sclerosi sistemica. Tradizionalmente, molte strategie terapeutiche hanno cercato di controllare l’infiammazione, modulare il sistema immunitario o limitare la produzione eccessiva di collagene. Comprendere che anche la rigidità dei tessuti può contribuire ad attivare le cellule immunitarie suggerisce che il problema potrebbe essere affrontato da più punti di vista. Intervenire sui meccanismi di meccanosensazione o sui regolatori molecolari come SP1 potrebbe rappresentare, in futuro, una nuova direzione di ricerca. Naturalmente, questi risultati non significano che esista già una terapia basata sull’inibizione di SP1 disponibile per i pazienti. Saranno necessari ulteriori studi per verificare la sicurezza, l’efficacia e la possibilità di tradurre queste osservazioni in trattamenti clinici.

Questa ricerca ci ricorda che il nostro organismo non comunica soltanto attraverso molecole e segnali chimici infatti anche le caratteristiche fisiche dei tessuti possono influenzare il comportamento delle cellule. Nella sclerosi sistemica, la pelle che diventa progressivamente più rigida non rappresenta quindi soltanto il risultato di un processo fibrotico: può diventare parte attiva di un meccanismo che mantiene l’infiammazione. La scoperta del ruolo di SP1 aggiunge un tassello importante alla comprensione di questa complessa malattia e offre nuove informazioni sul rapporto tra sistema immunitario, ambiente cellulare e fibrosi. delle malattie fibrotiche.