Tumore al pancreas arriva dalla ricerca una nuova speranza per la diagnosi

Il tumore al pancreas è ancora oggi una delle malattie oncologiche più difficili da individuare, spesso viene scoperto quando ha già raggiunto una fase avanzata. Nelle prime fasi può non provocare sintomi evidenti e questo rende più complicato riconoscerlo in tempo. Per questo motivo, la ricerca di nuovi strumenti capaci di individuare la malattia rappresenta una delle sfide più importanti per la medicina. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica PNAS potrebbe offrire una prospettiva interessante. Lo studio, ha individuato una particolare forma della proteina CD56 che potrebbe diventare un nuovo indicatore del tumore al pancreas. Ma cosa rende interessante questa scoperta? Per capirlo bisogna partire da un aspetto poco conosciuto del funzionamento delle cellule, gli scienziati, infatti, non hanno studiato soltanto le proteine presenti nelle cellule tumorali, ma anche alcune sostanze zuccherine che si trovano sulla loro superficie. Questi zuccheri non hanno soltanto una funzione di rivestimento: aiutano le cellule a comunicare tra loro e possono modificare il comportamento delle proteine a cui si legano, questo processo prende il nome di glicosilazione. Nelle cellule tumorali può subire delle alterazioni, creando caratteristiche diverse rispetto alle cellule sane e proprio queste differenze possono diventare importanti per riconoscere la presenza di una malattia. I ricercatori si sono concentrati in particolare sull’acido polisialico, una catena di zuccheri che può legarsi ad alcune proteine presenti sulla superficie delle cellule. Individuarlo, però, non è semplice, perché si tratta di una struttura complessa che gli strumenti tradizionali, come alcuni anticorpi, possono avere difficoltà a riconoscere.

Per superare questo ostacolo, gli scienziati hanno sviluppato una nuova tecnologia chiamata glycan superbinder, si tratta di minuscole particelle artificiali progettate per riconoscere in modo specifico determinate strutture zuccherine. In pratica, funzionano come una sorta di riconoscitore molecolare, capace di individuare una particolare sostanza distinguendola dalle altre. Questa tecnologia, chiamata nanoMIP, ha mostrato nello studio una capacità di riconoscimento superiore a quella dell’anticorpo utilizzato come termine di confronto. Grazie a questo strumento, i ricercatori sono riusciti a studiare meglio la presenza dell’acido polisialico nei tessuti tumorali e a individuare il suo legame con una proteina chiamata CD56, conosciuta anche con il nome di NCAM1. La CD56 si trova sulla superficie delle cellule e contribuisce a regolare il modo in cui queste aderiscono e comunicano tra loro. La scoperta riguarda una sua particolare forma, modificata dalla presenza delle catene di zuccheri: la polySia-CD56.

Analizzando i campioni di tessuto, i ricercatori hanno osservato una quantità maggiore di questa molecola nei tessuti tumorali del pancreas rispetto a quelli non tumorali esaminati. Questo risultato suggerisce che la polySia-CD56 potrebbe diventare un nuovo biomarcatore, cioè un segnale biologico utile per riconoscere la presenza della malattia. La scoperta è particolarmente interessante anche perché potrebbe affiancare uno degli indicatori già utilizzati nella pratica medica: il CA19-9. Si tratta di un marcatore che viene misurato attraverso un esame del sangue e che viene spesso utilizzato nella gestione dei pazienti con tumore al pancreas. Presenta però alcuni limiti: può aumentare anche in presenza di altre condizioni e, in alcuni pazienti con tumore pancreatico, può rimanere nella norma. Per questo motivo, da solo non è sufficiente per diagnosticare la malattia.

I ricercatori hanno quindi valutato la possibilità di utilizzare insieme il CA19-9 e il nuovo biomarcatore polySia-CD56. I risultati hanno mostrato che i due indicatori possono fornire informazioni diverse ma complementari. In particolare, la nuova molecola potrebbe aiutare a riconoscere alcuni casi nei quali il CA19-9 non risulta elevato. Combinando i due marcatori, gli scienziati hanno ottenuto un’accuratezza del 94,1% nel gruppo di dati utilizzato per verificare il modello diagnostico. Si tratta di un risultato incoraggiante, perché suggerisce che l’utilizzo di più indicatori insieme potrebbe migliorare la capacità di riconoscere il tumore.

È importante, tuttavia, non confondere una scoperta promettente con un nuovo esame già disponibile negli ospedali. La ricerca pubblicata su PNAS rappresenta un passo avanti, ma saranno necessari ulteriori studi su un numero più ampio di pazienti per confermare i risultati e capire quanto questo nuovo biomarcatore possa essere utile nella pratica clinica, soprattutto per individuare la malattia nelle fasi iniziali. Sarà inoltre necessario approfondire il ruolo che questa particolare forma della proteina CD56 potrebbe avere nello sviluppo e nella crescita del tumore. L’interesse della ricerca non riguarda soltanto il tumore al pancreas, ma anche la possibilità di utilizzare tecnologie simili per individuare altre alterazioni presenti sulla superficie delle cellule. La strada verso una diagnosi più precoce del tumore al pancreas è ancora lunga, ma questa scoperta aggiunge un tassello importante alla ricerca.