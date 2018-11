Regali di Natale, l'idea tecnologica: Arduino lancia Starter Kid per avvicinare tutti all'elettronica

Mancano quasi un mese a Natale. Un regalo insolito ma sicuramente è sicuramente qualcosa di tipo tecnologico. Secondo la Coldiretti, in Italia nel 2017 le famiglie hanno speso per l’acquisto dei regali, una media di 528 euro a testa, quasi il 5% in più rispetto all’anno precedente. Tra i comparti che stanno segnando un incremento della spesa rispetto allo scorso anno, spiccano anche l'elettronica e l'hi-tech.

Arduino Starter Kit è la proposta tech “Made in Italy” di Arduino per avvicinarsi all’elettronica e alla programmazione divertendosi, ideale per genitori e nonni che vogliono investire nel futuro dei propri figli.

Leader mondiale nello sviluppo di soluzioni open-source, Arduino è (anche) uno strumento educativo ampiamente adottato per l’insegnamento delle tecnologie e delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica) nelle scuole medie, superiori e presso istituti di ricerca e università, nelle discipline che spaziano dall’ingegneria (elettronica, meccanica, robotica, etc.), all’Internet delle Cose (IoT), fino all’arte e al design.

Arduino Starter Kit è un kit che non richiede alcuna competenza pregressa di elettronica o informatica, adatto a ragazzi e ragazze da 9 a 99 anni interessati a muovere i primi passi nel mondo della programmazione e dell’elettronica.

Il kit include una scheda Arduino Uno Rev 3, un manuale illustrato per imparare passo-passo le basi di Arduino e realizzare 15 esperimenti divertenti tra cui: l’indicatore di umore, la tastiera musicale, la clessidra digitale o lo zootropio motorizzato per visualizzare immagini in movimento e, infine, oltre 100 componenti elettronici per realizzare gli esperimenti.

Gli esperimenti sono organizzati per ordine di difficoltà, di modo da permettere a tutti di imparare gradualmente ed in totale sicurezza.

Disponibile in Italiano, Arduino Starter Kit è il kit perfetto per 'appassionarsi' alla programmazione e all’elettronica, ideale per trascorrere spensierati pomeriggi in famiglia (il kit si presta per attività collaborative, per esempio tra fratelli o tra genitori/nonni e figli).

Arduino Starter Kit rappresenta un regalo di Natale originale e utile, la cui esperienza educativa prosegue online grazie a un'infinità di progetti di ogni livello di complessità, permettendo ai ragazzi di diventare gli innovatori del futuro.

Arduino Starter Kit è in vendita in tutti i negozi Euronics Dimo ed è disponibile anche online sullo store ufficiale Arduino (store.arduino.cc) e su Amazon.it.

Arduino è un'azienda leader mondiale nello sviluppo di soluzioni hardware e software open-source.

I prodotti Arduino sono utilizzati da più di dieci anni per lo sviluppo di progetti e soluzioni IoT, e sempre più diffusi in campo educativo grazie a prodotti e programmi STEM/STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte, matematica) per le scuole superiori e l’università.

La community di Arduino, composta da milioni di designers, ingegneri, studenti, insegnanti, sviluppatori, artisti e Maker, è un motore di innovazione globale nei più diversi ambiti industriali, educativi ed artistici.

