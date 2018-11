Il ministero della Salute ha annunciato il ritiro dai supermercati di un lotto di coppa di testa di maiale farcita per rischio microbiologico dovuto a possibile contaminazione da Listeria. Il prodotto è relativo al marchio Gastronomia delle Marche della ditta Antica gastronomia Macerata, in confezioni da 2,5 kg e 3,5 kg con scadenza a 45 giorni dalla data di produzione.

Il ritiro è scattato in forma cautelativa da parte della stessa azienda produttrice, dopo che in alcuni campioni è stata riscontrata la presenza del batterio listeria. Secondo la nota del ministero, la presenza del batterio è stata rilevata in quantità minima e solo nel lotto segnalato, venduto nel periodo compreso tra il 12 e il 13 ottobre scorso.