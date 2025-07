Alzheimer, l'ultima frontiera: come dimezzare il rischio-demenza

Una nuova frontiera si apre nella ricerca contro l’Alzheimer, ispirata da un meccanismo fisiologico ben noto, ma il cui punto di partenza è stato chiarito solo recentemente grazie a uno studio condotto dai ricercatori dell’Harvard Medical School, guidati da Christiane Wrann, e pubblicato su Nature Neuroscience. Al centro della scoperta c’è l’attivazione del gene ATPIF1, un processo che normalmente si innesca con l’attività fisica e che, una volta avviato, sembra potenziare la sopravvivenza delle cellule nervose, favorire la loro plasticità e migliorare la funzione sinaptica, in particolare nel giro dentato dell’ippocampo, area chiave della memoria. Insomma, l'attività fisica come chiave nella prevenzione all'Alzheimer.

Il meccanismo è stato individuato inizialmente nei topi sottoposti ad esercizio anaerobico su ruote da laboratorio, ma successive analisi di sequenziamento dell’RNA hanno confermato la sua presenza anche negli esseri umani. Gli scienziati stanno ora esplorando modalità alternative per stimolare l’ATPIF1 senza ricorrere necessariamente all’attività fisica – una soluzione pensata per chi non può muoversi regolarmente o ha difficoltà a mantenere un regime costante. Come ha indicato uno studio australiano del 2022, pubblicato su JAMA Neurology, "con 3800 passi al giorno il rischio di demenza si dimezza, ma il beneficio non sale di molto nemmeno arrivando a 9800 passi". Forse, quindi, "una ‘spintarella’ chimica non guasterebbe".