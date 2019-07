Le bibite, con zucchero o dolcificanti, sono tra le bevande più consumate nei paesi occidentali, senza distinzione di età e di sesso. Negli uomini queste forniscono mediamente il 9.3% delle calorie giornaliere, mentre nelle donne l'8.2% . Eppure serve pensare che i ricercatori mettono in allerta sull'energia prodotta da zuccheri nella dieta quotidiana che non deve superare il 10%. Così - rivela Il Messaggero - ci si rende facilmente conto che con le sole bibite si rischia di superare tale quota. L'abitudine a bere queste bevande non solo porta a un aumento di peso, ma anche al diabete, alle malattie cardiache e all'ictus. Non solo, secondo l'analisi del National Health and Nutrition Examination Survey degli Stati Uniti esiste una correlazione da non sottovalutare tra bevande zuccherate e mortalità cardiovascolare negli adulti.

Sulla rivista americana Circulation è stato pubblicato un lavoro di Vasanti Malik che dimostra come, l'uso per lunghi periodi di bevande dolcificate (con zuccheri o dolcificanti artificiali) sia legato a un maggiore rischio di sviluppare malattie cardiache o neoplastiche. Il consumo di bibite con dolcificanti artificiali aumentava così il rischio solo nei consumatori maggiori e solo nelle donne. Tali associazioni erano comunque significative indipendentemente da età, massa corporea, tipo di attività fisica esercitata, qualità e quantità della dieta.