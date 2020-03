Coronavirus, il colosso farmaceutico Boiron sconsiglia i propri prodotti omeopatici: usate la medicina tradizionale

04 marzo 2020 a

“Non raccomandiamo l’uso del nostro prodotto per il trattamento o la prevenzione dei sintomi di Coronavirus". Il colosso dei farmaci omeopatici Boiron, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, con una ammissione senza precedenti avverte di non utilizzare le proprie medicine per curare o prevenire il contagio da Covid-19: "Ti invitiamo a seguire le direttive dei governi e degli operatori sanitari nella crisi sanitaria in corso".

Insomma, per la prima volta la più grande azienda che produce e commercializza preparati medicinali omeopatici raccomanda di non utilizzare prodotti omeopatici per curare il Coronavirus. Un invito partito peraltro dopo che negli Stati Uniti, Hans-Peter Portmann del Partito Liberale Radicale sui social consigliava l'omeopatia come profilassi contro il Coronavirus e in particolare un prodotto Boiron.