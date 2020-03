Smartphone, buon compleanno: 6 marzo 1983, il primo modello di cellulare

06 marzo 2020 a

Era enorme ed ingombrante. Era difficile persino tenerlo in tasca. Ma poi tutto è cambiato. Improvvisamente. Oggi il telefono cellulare è diventato il nostro DNA digitale. Fate gli auguri al vostro smartphone: il 6 marzo del 1983 veniva venduto il primo modello di telefono cellulare. Appunto, strano come dicevamo all’inizio. A vederlo oggi sembra giunto da Marte. Quel Motorola DynaTAC stava per cambiare le abitudini dell’interno pianeta, mandando in pensione gettoni telefonici, schede e telefoni pubblici. Il prezzo di vendita negli USA in quegli anni? Vi rinfreschiamo la memoria: 4000 dollari (che oggi corrispondono ad oltre 9000 dollari). La storia, in quel 6 marzo 1983, stava per cambiare. Successivamente, nel 1994 viene prodotto il MicroTac e poi StarTac. Mettete le mani in tasca, oltre alle chiavi di casa, troverete di sicuro il telefono cellulare. Anzi lo smartphone. Che vi segue ovunque. Provare per credere. Perché con il suo arrivo è iniziata l’apocalisse digitale. Basta fare un clic per saperne di più. Ovviamente fatelo dal vostro smartphone.