DiMartedì, Ilaria Capua e la lezione a Conte sui parrucchieri: "Non capisco perché, a certe condizioni, non possano lavorare"

Ma ci vuole così tanto, caro premier Giuseppe Conte? Il tema è la Fase 2, la ripartenza stentata dopo il picco del coronavirus in Italia. Se ne parla a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris su La7, dove ospite in collegamento c'è la virologa Ilaria Capua. Tra le tante categorie in difficoltà, anche quella dei parrucchieri, costretti a rimanere chiusi. Il grido di dolore e di allarme si leva da settimane: molti di loro, probabilmente, non riusciranno mai a riaprire. Dunque, la Capua interpellata sulla questione, risponde: "Se i parrucchieri riuscissero ad applicare delle misure di contenimento, con appuntamenti fissati bene e senza attesa, non vedo per quale motivo non si possa tornare a lavorare". Parola di virologa, insomma. Perché Giuseppe Conte e il governo allora non agiscono in tal senso?

