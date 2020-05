Coronavirus nuovo Hiv? Oms: "Può diventare endemico, l'emergenza sanitaria durerà a lungo"

13 maggio 2020 a

Il nuovo coronavirus potrebbe "non scomparire mai" e potrebbe unirsi al mix di virus che uccidono persone in tutto il mondo ogni anno. Lo ha dichiarato Mike Ryan, l'esperto a capo del programma di emergenze dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), citato da Cnn. "Questo virus potrebbe diventare un altro virus endemico nelle nostre comunità e potrebbe non scomparire mai. L'Hiv non è scomparso", ha sottolineato Ryan. "Non sto confrontando le due malattie, ma penso che sia importante che siamo realistici. Non credo che nessuno possa prevedere quando o se questa malattia scomparirà", ha aggiunto Ryan.

