Andrea Crisanti a #Cartabianca: "Asintomatici sicuramente contagiosi", Berlinguer e Zangrillo di sasso

01 luglio 2020 a

"Gli asintomatici sicuramente sono contagiosi". Andrea Crisanti, professore di Microbiologia all’Università di Padova e "uomo del miracolo" nella lotta del Veneto contro il coronavirus, allarma Bianca Berlinguer e gli italiani. In collegamento con #Cartabianca, l'esperto spiega: "Ogni giorno registriamo più di cento casi e per forza questi casi, essendo molto meno le persone malate, devono essere trasmessi da asintomatici. Voglio suggerire più cautela".

Il riferimento è al collega Alberto Zangrillo, dell'ospedale San Raffaele di Milano e in collegamento insieme a lui, che da settimane parla di "virus clinicamente morto" in considerazione della carica virale dei tamponi effettuati nell'ultimo mese. "Sarebbe miope pensare, guardando solo il cielo sereno, che non ci aspetta il resto, che dopo può attenderci altro. I messaggi che tendono ad abbassare la guardia dovrebbero essere contestualizzati. Proprio qui a Padova ieri abbiamo avuto 9 ricoverati, uno sta per andare in rianimazione. Ieri, ripeto".

