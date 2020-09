Coronavirus, a Italia Sì il ricercatore Giovanni Saggio: "Scoperto come individuare il Covid attraverso la voce"

13 settembre 2020 a

Buone notizie sul coronavirus. Secondo il professor Giovanni Saggio, ricercatore e docente del Policlinico Tor Vergata di Roma, è possibile individuare il Covid semplicemente sentendo la voce del paziente al telefono, attraverso il raffronto e l’analisi scientifica di ben 6370 parametri che permettono di scoprire sia l’esistenza della malattia che il suo livello di gravità. Ospite a Italia Sì, il programma di Rai1 condotto da Marco Liorni, Saggio ha spiegato: "Abbiamo sottoposto 150 pazienti al test e possiamo dire di avere una percentuale di accuratezza superiore al 90 per cento".

Il metodo per il docente non è complesso: "Io associo dei numeri a quello che registro e, confrontando i parametri, riesco a capire se è presente la patologia e a quale stadio si trova". In sostanza vengono registrati i campioni di voce dei malati di Covid e di quelli sani, per poi notare le differenze. Una buona novella, questa, soprattutto se si considera che il vaccino tarderà ad arrivare.

