Coronavirus nato in laboratorio a Wuhan, a Fuori dal coro la "teoria alternativa" di Li Meng Yan. Mario Giordano contro la Cina

Il coronavirus nato in laboratorio a Wuhan e poi misteriosamente "sfuggito"? Mario Giordano, a Fuori dal coro, affronta il tema della pandemia dal punto di vista di Li Meng Yan, virologa cinese che ha accusato le autorità di Pechino con un libro-bomba.

"Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan". La denuncia in diretta della dottoressa Yan: "Il governo sapeva, perché ha nascosto tutto"

"Non so se ha ragione o torto - spiega Giordano -, ma la questione va affrontata. La teoria alternativa secondo cui il coronavirus potrebbe provenire da un laboratorio è stata rigorosamente censurata. Ed è così censurata - conclude Giordano - che Li Meng Yan ci ha detto di avere paura". "Sarà possibile - chiede il giornalista, urlando - cosa diavolo è successo? Perché tutti quelli che fanno domande in Cina sono spariti?".

