Coronavirus, "dopo l'influenza forma più grave di Covid". L'allarme di Lopalco a Piazzapulita

09 ottobre 2020 a

a

a

Il vaccino anti-influenzale non servirà solo a scartare un dubbio di contagio da coronavirus. Pierluigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia con il Pd, in collegamento con Piazzapulita mette in guardia da un altro possibile rischio per la salute degli italiani.

Pietro Senaldi, caso-vaccini in Lombardia: "Tutta una montatura politica"

"L'influenza non è una malattia banale, può causare forme gravi in particolari situazioni e categorie a rischio. Quest'anno è ancora più importante. Ogni anno, già solo per l'influenza, gli ospedali si intasano. Immaginatevi cosa può succedere se si sta abbattendo in contemporanea sul sistema sanitario. Esistono anche evidenze, anche se non molto robuste, che dicono che dopo aver avuto l'influenza, se infettati, si potrebbe avere una forma di Covid più grave durante la fase di immunodepressione". Il problema è che nonostante l'emergenza sanitaria incombente e le rassicurazioni dall'alto, secondo gli stessi farmacisti che dovrebbero eseguire le vaccinazioni del vaccino non c'è ancora traccia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.