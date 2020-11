Il coronavirus "nato in Italia". La Cina manipola lo studio del professor Apolone

21 novembre 2020 a

a

a

Il coronavirus? Colpa dell'Italia. La Cina manipola i risultati dello studio del professor Giovanni Apolone, condotto presso l'Istituto nazionale dei tumori di Milano, che indaga sulla possibile presenza del Covid in Lombardia già negli ultimi mesi del 2019. Una circostanza che ormai quasi tutti gli studiosi danno per assodata ma che non attribuisce in alcun modo all'Italia la "responsabilità" di aver dato alla luce l'epidemia. E anzi non esclude l'ipotesi che visti i grandi legami commerciali tra la Cina (e in particolare Wuhan) e l'Italia, sia stato proprio il silenzio delle autorità di Pechino a contribuire a diffondere il virus in Europa molti mesi prima che l'epidemia diventasse conclamata nella regione dell'Hubei. Il viceministro degli Esteri cinese però ha subito accusato: "Il virus è una questione complessa che potrebbe coinvolgere più paesi". Versione subito contestata dallo stesso professor Apolone.

Cinesi immuni a Prato? Ecco cosa succede a Wuhan: il video pazzesco rilancia il sospetto sul vaccino "segreto". Cosa ci nascondono?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.