Tumori, il segreto della terapia sta nel Dna: come cambia la battaglia

Perché alcuni tumori rispondono bene alle terapie mentre altri diventano resistenti? È una domanda centrale per medici e ricercatori, perché da questa risposta dipende la possibilità di rendere le cure sempre più efficaci. Una nuova ipotesi arriva da uno studio pubblicato su Nature Communications e guidato dal Barcelona Institute of Science and Technology. La ricerca punta l’attenzione su un aspetto finora poco esplorato: il metabolismo del DNA.
Il DNA è da sempre considerato il “manuale” della cellula, il luogo in cui sono conservate le istruzioni genetiche. Ma questo studio suggerisce che il suo ruolo potrebbe essere più complesso. Gli scienziati hanno scoperto che nel nucleo cellulare, proprio dove si trova il DNA, sono presenti oltre 200 enzimi metabolici. Si tratta delle stesse molecole che normalmente lavorano nei mitocondri, cioè le strutture che producono energia per la cellula.
La loro presenza accanto al DNA fa pensare che esista una sorta di metabolismo secondario, meno evidente ma attivo, direttamente collegato al materiale genetico. Questa scoperta potrebbe aiutare a spiegare uno dei comportamenti più difficili da prevedere nei tumori: la capacità di adattarsi. Le cellule tumorali, infatti, non sono statiche. Possono cambiare, evolvere e trovare nuove strategie per sopravvivere, soprattutto quando vengono colpite dalle terapie.
Secondo i ricercatori, il metabolismo del DNA potrebbe essere uno degli strumenti che permettono questa flessibilità. Utilizzando questo sistema, i tumori potrebbero modificare il proprio funzionamento e diventare meno sensibili ai farmaci. È anche per questo che tumori apparentemente simili, ma con origine diversa, possono reagire in modo molto differente agli stessi trattamenti. La resistenza ai farmaci è uno dei principali ostacoli nella cura del cancro. In molti casi, una terapia inizialmente efficace smette di funzionare proprio perché le cellule tumorali riescono ad adattarsi. Il metabolismo del DNA potrebbe essere uno dei meccanismi che rendono possibile questa “fuga”. Non un fattore unico, ma un tassello in più che aiuta a comprendere un sistema molto complesso.
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Se questi risultati saranno confermati, le implicazioni potrebbero essere importanti. I ricercatori ipotizzano infatti la possibilità di sviluppare nuovi farmaci capaci di colpire direttamente questo metabolismo legato al DNA. L’obiettivo sarebbe bloccare uno dei sistemi che il tumore utilizza per sopravvivere e resistere alle cure. Si tratterebbe di un approccio diverso rispetto a quelli attuali, che spesso puntano a colpire la crescita delle cellule tumorali o specifiche mutazioni genetiche. È importante sottolineare che si tratta di una scoperta ancora nelle fasi iniziali. Non ci sono ancora applicazioni immediate nella pratica clinica, ma il valore della ricerca sta nell’aprire una nuova strada.
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Capire meglio come funzionano i tumori è infatti fondamentale per sviluppare terapie più mirate e personalizzate. La ricerca sul cancro procede spesso per piccoli passi, ma ogni nuova scoperta può cambiare il modo in cui si interpreta la malattia. Il metabolismo del DNA potrebbe rappresentare uno di questi cambiamenti: un elemento finora poco considerato che aiuta a spiegare perché ogni tumore è diverso e perché non tutte le cure funzionano allo stesso modo. E, soprattutto, potrebbe offrire un nuovo punto debole da colpire.