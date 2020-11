Vaccino Oxford-Astrazeneca, "efficace al 90%": mezza dose con richiamo, ecco come funzionerà

23 novembre 2020 a

a

a

Una mezza dose di vaccino subito con un richiamo di un’altra dose dopo un mese. Il vaccino anti-Covid anglo-italiano, vale a dire Oxford-Astrazeneca-IRBM di Pomezia, sarà somministrato in questo modo. Ed è efficace al 90 per centro. L’annuncio ufficiale nelle prossime ore con una conferenza stampa indetta a Londra. E’ terminata, da notizia in nostro possesso, la terza e ultima fase di sperimentazione con risultati positivi.

L’efficacia particolare di questo vaccino, attesissimo, è legata soprattutto agli anziani e alle persone fragili. Secondo le notizie in nostro possesso, che verranno confermate nella conferenza stampa inglese, inizialmente sarà somministrata una mezza dose con un richiamo di un’intera dose dopo un mese (per un totale di una dose e mezza di vaccino complessivamente). Confermata anche la parte logistica della vaccino, che consente una facile distribuzione visto che la sua conservazione sarà a -4 gradi. Quindi, si tratta di una logistica molto più semplice per le farmacie italiane. Il prezzo sarà di 2,80 euro. Si preve, a strettissimo giro, una vaccinazione di massa.

