Oroscopo cinese 2021, "fate moltissima attenzione": la più cupa delle profezie, per questo segno

Un 2020 nefasto è ai titoli di coda, ultimi giorni per l'anno della pandemia, dei lockdown, delle vittime, del coronavirus. Fari puntati dunque sul 2021. Che cosa ci aspetta? Secondo alcuni, il nostro futuro è scritto nelle stelle, negli astri. Insomma, lo si può interpretare grazie all'oroscopo. E qui, nel dettaglio, si dà conto delle previsioni, segno per segno, dell'oroscopo cinese. Già, proprio quella Cina che, probabilmente, è stata l'epicentro e il punto di inizio della pandemia. Le previsioni dell'oroscopo cinese sono state sintetizzate da Telatrovoio. Eccole, segno per segno:

BUFALO: il 2021 sarà l’anno di questo segno ma, secondo l’astrologia cinese, l’anno del proprio segno porta sfortuna;

TIGRE: anche per questo segno l’anno che sta per iniziare non sarà molto fortunato ma si potrà sperare di vivere una relazione d’amore positiva;

TOPO: bisognerà rimboccarsi le maniche e scendere in prima linea, sia in campo sentimentale che nel lavoro;

CONIGLIO: l’anno che sta per iniziare causerà attesa in amore; per ritrovare una serenità affettiva e sentimentale importante, bisognerà aspettare ancora.

DRAGO: la sorte non sarà dalla parte di questo segno nell’anno che sta per iniziare; alcuni finiranno addirittura per credere nella sfortuna;

SERPENTE: arriveranno finalmente tante conferme che si aspettavano dal 2020, quando sono stati avviati progetti ai quali si teneva parecchio;

CAPRA: a settembre 2021 i nati sotto questo segno saranno baciati dalla fortuna in diversi settori, in particolar modo in quello finanziario, che porterà contratti;

SCIMMIA: l’amore andrà avanti bene e il lavoro porterà soddisfazioni anche se le spese aumenteranno nell’anno che sta per arrivare.

CAVALLO: ci saranno dei veri e propri colpi di fortuna inaspettati che porteranno il sorriso ai nati sotto questo segno;

GALLO: nell’anno che sta per iniziare chi è di questo segno dovrà fare particolare attenzione;

CANE: sarà importante aprirsi di più ai piaceri della vita e rilassarsi;

MAIALE: come sempre questo segno sarà compassionevole, generoso e diligente.

