Oroscopo 2021, Paolo Fox: "Amore, un giugno infernale". Ecco il segno che deve fare gli scongiuri

Sotto a chi tocca. E oggi tocca a Paolo Fox con le sue previsioni, con la sua lettura degli astri, insomma con l'oroscopo del 2021, anno che si spera sarà di risma ben differente rispetto a questo sciagurato e pandemico 2020. Per quel che concerne l'amore e i sentimenti, Paolo Fox ci fa sapare mese per mese che cosa accadrà ai diversi segni. Si parte con l'Ariete, che avrà ottime notizie soprattutto a febbraio ed aprile. Dunque il Toro, le cui storielle dei mesi precedenti potrebbero diventare presto molto importanti. Infine i Gemelli, con le relazioni che nascono a febbraio definite molto importanti e intriganti. Poi, ovviamente, ci sono le previsioni segno per segno, di cui vi proponiamo una sintesi:

CANCRO: in estate avranno l’appoggio incondizionata di Giove. Il consiglio è quello di allargare il loro giro di conoscenze. Devono rimettersi in gioco in amore.

LEONE: gli incontri saranno favoriti soprattutto a maggio. L’amore tornerà protagonista già a partire da aprile. Luglio sarà un mese interessante.

VERGINE: il prossimo anno gli incontri risulteranno essere molto interessanti. C’è chi riuscirà a fare il grande passo. Bene Plutone e Venere.

BILANCIA: Venere tornerà a proteggere i sentimenti nel 2021. Emozioni importanti attorno al mese di maggio.

SCORPIONE: anno positivo grazie a diversi al favore della Luna, di Giove e il Sole. Queste stelle risveglieranno emozioni sopite.

SAGITTARIO: nel 2021 avranno possibilità di conoscere gente nuova e interessante. Attenzione a giugno, mese caotico. A luglio un lavoro verrà riconfermato.

CAPRICORNO: alcune coppie si lasceranno a settembre. Nel 2021 dovranno essere più saggi del previsto. Le storie saranno più importanti ad agosto.

ACQUARIO: i single desidereranno gli amori trasgressivi. Giornate conflittuali soprattutto nel mese di aprile.

PESCI: ci saranno dei weekend interessanti soprattutto a giugno. Periodo fertile grazie all’influenza di Giove.

