Vaccino, via libera dell'Ema al siero Johnson&Johnson: "In arrivo 200 milioni di dosi"

Via libera al vaccino contro il Covid di Johnson & Johnson, che è stato appena approvato dall'Agenzia europea del farmaco. Si tratta del quarto siero ad aver ricevuto l'autorizzazione all'interno dell'Unione europea, dopo quelli di Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Secondo gli accordi, l'azienda farmaceutica dovrebbe inviare 200 milioni di dosi nel 2021 all'Ue, di cui 55 milioni solo nel secondo trimestre dell'anno. Anche se, pure in questo caso, si era parlato di probabili ritardi nelle consegne. Tuttavia, se i tempi venissero rispettati, la campagna vaccinale in Italia potrebbe accelerare molto più facilmente.

Dopo il parere positivo dell'Ema, adesso tocca alla Commissione europea avviare la procedura per rendere il vaccino effettivo in tutti gli Stati membri dell'Unione. Alla fine la palla passerà agli enti regolatori nazionali, come l'Aifa in Italia. In merito al prezzo, invece, ogni dose verrà pagata 15 euro. Una delle caratteristiche del farmaco di Johnson & Johnson è che è monodose, a differenza dei sieri che circolano attualmente. Tutti quelli che conosciamo, infatti, hanno bisogno della doppia dose, dunque del cosiddetto richiamo.

"Con quest'ultimo parere positivo, le autorità dell'Unione europea avranno un'altra opzione per combattere la pandemia e proteggere le vite e la salute dei loro cittadini", ha affermato in una nota il direttore esecutivo dell'Ema, Emer Cooke. Per quanto riguarda l'efficacia del vaccino, invece, il farmaco previene nell’85% dei casi le forme più temibili del Covid che richiedono ricovero in ospedale e nel 100% dei casi evita la morte.

