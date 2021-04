Innovativi test genetici in Farmacia: dall'educazione alimentare alle performance sportive

Un webinar gratuito aperto al pubblico martedì 27 aprile, ore 18

26 aprile 2021 a

a

a

Milano Europe srl, startup innovativa specializzata nella ricerca genetica dedicata al mondo dell’alimentazione, dello sport e della dermoestetica, accelera ulteriormente la crescita e chiude l’esercizio 2020 con un fatturato di 500.000 euro, registrando una crescita pari al +36% rispetto al 2019.

Milano Europe ha nel suo DNA la predisposizione ad agire con metodi semplici ed affidabili , fondati sulla competenza e sulla costante ricerca per la qualità, le esigenze, le soluzioni e i risultati, confrontandosi attivamente con i Clienti.

Con la Ricerca e Sviluppo in continua evoluzione, oggi si presenta sul mercato con l'educazione alimentare completa di test del DNA che valuta le predisposizione a patologie connesse alla cattiva alimentazione e gli innovativi Test Genetici unici e specializzati in diversi settori: Alimentazione con la novità assoluta dell'interazione con i farmaci, Sport per ottenere consapevolezza sulle proprie caratteristiche, potenzialità e metabolismi volte ad un allenamento efficiente ed efficace, Dermo-Estetica per scegliere in maniera mirata trattamenti e prodotti idonei alla propria pelle, Prevegen che analizza parametri importanti a livello ormonale della donna.

Prossimi al lancio Test Genetici Microbiotici e Test di Paternità, Maternità, Parentela.

Webinar aperto al pubblico

Martedì 27 aprile, alle ore 18, Milano Europe, dopo il successo di Vitalybra che permette di indagare sui sovraccarichi alimentari e sulla predisposizione a patologie connesse alla cattiva alimentazione tramite l’esclusivo test genetico, presenta gli innovativi Miogene, Sportgene e Dermogen con i quali è possibile conoscere le proprie attitudini, stabilire i comportamenti alimentari per migliorare le performance sportive o, ancora, verificare caratteristiche e predisposizioni sullo stato della propria pelle massimizzando l’efficacia di eventuali trattamenti estetici mirati.

Per iscriversi contattare Silvia Basilico [email protected]

La startup, fondata nel 2017 da Giancarlo Messa, conta attualmente oltre 500 farmacie affiliate e ha registrato, in questo ultimo anno, uno sviluppo double digit dimostrando di poter crescere e scalare il business in un segmento di mercato che, in Italia, risulta ancora molto frammentato; un risultato che rappresenta il traguardo di una capillare strategia di crescita focalizzata su Ricerca&Sviluppo, la realizzazione di partnership con istituzioni sanitarie, sportive e farmacie sul territorio italiano e un costante lavoro di awareness sulle tematiche legate al benessere e alla prevenzione. Inoltre, proprio per poter accelerare, ulteriormente, il suo percorso di crescita l’azienda ha aperto da qualche giorno un aumento di capitale che prevede un funding totale di Euro 1,5 mln.

L’equity crowdfunding di Milano Europe

Lo sviluppo di ambiziosi progetti di espansione sul mercato è ormai iniziato e la crescita di fatturato è alle porte. Con l’operazione di equity crowdfunding partita pochi giorni fa sulla piattaforma Opstart, notoriamente selettiva, si apre un’ottima opportunità di investimento per privati e professionisti.

“Il 2020 è stato un anno di conferme importanti, abbiamo incrementato la nostra quota di mercato in Italia, sviluppato nuovi progetti investendo, soprattutto, in Ricerca&Sviluppo. E questa è una delle più grandi soddisfazioni, perché lavorare in un’azienda che, in questo particolare periodo storico, può investire e avere una strategia di crescita a lungo termine è uno stimolo per tutto il team a fare sempre meglio. Nel 2021 puntiamo all’espansione capillare sul territorio nazionale, allo sviluppo di nuovi test in campo ormonale e microbiotico e alla realizzazione di nuove partnership strategiche con istituzioni sportive, associazioni, palestre, centri estetici e SPA” dichiara Giancarlo Messa, CEO di Milano Europe.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.