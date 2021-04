Firma Digitale con SPID: come ottenerla gratis in 5 secondi

30 aprile 2021 a

a

a

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, sta per superare i 20 milioni di utenze attive con un incremento nel primo trimestre 2021 di circa 700.000 nuove utenze attivate.

Visto il numero di persone che ne sono in possesso, in questo articolo spiegheremo con ottenere gratis una Firma Digitale con SPID in 5 secondi, utilizzando proprio SPID come sistema di riconoscimento gratuito per ottenerla.



Il successo di SPID è dovuto al fatto che sta semplificando l’accesso ai servizi pubblici di frequente utilizzo come l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, al cassetto digitale per gli imprenditori, Bonus Vacanze, Carta del Docente, AppIO, 18App e molti altri.

Si può accedere con SPID da qualsiasi dispositivo come pc, tablet o smartphone, su tutti i siti web o applicazioni mobile che presentano il tasto di accesso “Entra con SPID”, senza il bisogno di richiedere, ricordare o aggiornare tante credenziali diverse, grazie ad una unica personale chiave di accesso composta da username e password.

Probabilmente anche per questo motivo, SPID da inizio 2021 è già stato infatti utilizzato più di 100 milioni di volte per accedere ai servizi online di oltre 7000 pubbliche amministrazioni in tutta Italia.

Inoltre SPID, può essere utilizzato per accedere ai servizi online dei soggetti privati aderenti che offrono l’accesso alla loro piattaforma anche con le credenziali SPID e soprattutto come sistema di riconoscimento online per ottenere la Firma Digitale.

Questo è possibile in quanto gli Identity Provider autorizzati da AgID, provvedono ad identificare qualsiasi soggetto che ne fa richiesta, prima di rilasciare SPID.





Come ottenere la Firma Digitale con SPID gratis



Esiste nel mercato una sola Firma Digitale che può essere attivata gratuitamente utilizzando SPID come sistema di riconoscimento online: si tratta della Firma Digitale cheFirma! attivabile dal sito web LetteraSenzaBusta.com ed emessa dalla società Intesi Group, il primo reseller Enterprise in Italia di Adobe Sign, in qualità di prestatore di servizi fiduciari attivo e autorizzato da AgID.

La Firma Digitale cheFirma! è una Firma Elettronica Qualificata con tariffa Pay per Sign: a fronte di una attivazione gratuita con SPID o Video Identificazione (per coloro che non sono in possesso di SPID) e senza dover stipulare un contratto di abbonamento triennale, si paga solo Euro 5,99 per ogni firma digitale che si va ad apporre ad un documento informatico.



Procedura di attivazione Firma Digitale gratuita con SPID in 5 secondi:



• accedi al sito LetteraSenzaBusta.com

• registrati gratis

• clicca su Firma Digitale

• poi sul tasto Attivazione Gratis

• verifica il codice fiscale e numero di cellulare

• scegli il riconoscimento con SPID

• entra con SPID con credenziali di secondo livello

• inserisci il Codice OTP che ricevi via sms

• firma grazie a SPID qualsiasi file informatico

Si può fare il riconoscimento online con un qualsiasi SPID attivato con uno degli Identity Provider abilitati (Poste Italiane, Aruba, Infocert, Sielte, Lepida, Register, Tim, Intesa, Namirial), con credenziali di secondo livello ed subito dopo la Firma Digitale cheFirma! è immediatamente attiva e pronta per poter firmare digitalmente file pdf, p7m e xml in formato PAdES, CAdES e XAdES direttamente online dal sito LetteraSenzaBusta, senza dover installare alcun software o acquistare chiavette usb, token otp o lettori smartcard.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.