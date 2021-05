Otto e mezzo, "col vaccino Pfizer difficile l'immunità di gregge". Massimo Galli, il problema è la variante brasiliana

08 maggio 2021 a

"Con l'attuale vaccino è difficile pensare all'immunità di gregge". Massimo Galli, ospite di Lilli Gruber in collegamento con Otto e mezzo a La7, mostra scetticismo riguardo alla battaglia contro il Coronavirus. "Il vaccino che abbiamo ora è ottimo per un virus che girava un anno fa in Cina, attualmente il panorama si è molto variegato".

"Professor Galli, la interrompo - l'altro ieri è uscito uno studio secondo cui i vaccini Pfizer BioNtech sarebbero efficaci anche contro le varianti. Lei non ci crede?". "Se me lo lasciava dire, ne avrei parlato. Il vaccino Pfizer ha il 97% di efficacia per evitare qualsiasi sia la variante cimitero, rianimazione od ospedale, in ordine inverso. Dopodiché se consideriamo la possibilità di infezione da variante brasiliana, l'efficacia è molto inferiore".





"La domanda è - ammette Galli -: con questo vaccino facciamo l'immunità di gregge, cioè otteniamo di non far circolare più il virus? La risposta è probabilmente no. E un'altra variabile da considerare sono l varianti, cioè la necessità che in tempi più o meno brevi quello che stiamo utilizzando ora venga aggiornato. E questo è un altro strumento in mano all multinazionali".

Riguardo all'abolizione dei brevetti sul Covid proposta dal presidente americano Joe Biden, Galli sembra frenare: "Sabin (Albert Bruce Sabin, lo scienziato padre del vaccino contro la poliomielite, ndr), che ho avuto la fortuna di incontrare, era un genio ma lavorava su una base di complessità in termini tecnologici e di investimento assai diversa da quella attuale". Dunque, con costi di realizzazione molto più bassi. "Lui se l'è potuto permettere, ha scelto di non brevettare ed è stato un benemerito anche da questo punto di vista. Purtroppo - conclude Galli con la solita dose di "ottimismo" - il mondo reale non funziona così".

