AstraZeneca, "meno circola il virus e maggiori sono i rischi". La tabella Ema "censurata": "Nascosto un grosso pericolo"

Con una bassa circolazione del virus, il rischio di trombosi trombocitopenica indotta dal vaccino AstraZeneca supera quello di morire di Covid-19. Parole, queste, non di un qualunque no-vax ma dell'Ema. L'agenzia europea del farmaco, la stessa che ha autorizzato il vaccino anglo-svedese senza limiti d'età, ha pubblicato una tabella che parla chiarissimo. In data 23 aprile si legge che, con una bassa circolazione del virus (come nel settembre 2020 quando c'erano 55 contagiati ogni 100 mila abitanti alla settimana), fino a 49 anni il rischio trombosi è più elevato di quello di morire di coronavirus. A riportare allo scoperto quanto ammesso dall'Ema Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Anche lui come tanti nutre qualche dubbio sulla somministrazione di AstraZeneca ai 18enne in su. Non a caso il siero è autorizzato per tutti ma consigliato dall'Agenzia del farmaco italiano Aifa solo sopra i 60 anni.

Lo fanno dunque solo i "volontari", perché il vaccino anglo-svedese secondo gli esperti può avere effetti collaterali sui giovani e in particolare le giovani donne. Attualmente sono ricoverate due di loro: una diciottenne al San Martino di Genova da due giorni stabile dopo due interventi chirurgici, una 42enne lucchese a Pisa. Un altro, un agente di polizia locale, è invece in ospedale a Catanzaro.

Di 34 rare trombosi, fa chiarezza l'ultimo report dell'Aifa citato dal Fatto Quotidiano, 18 sono associate al deficit di piastrine, dette Vitt nell'acronimo inglese. In Gran Bretagna l'incidenza è cresciuta: da un caso ogni 100 mila siamo arrivati a 1,8 nell'ultimo report relativo alla popolazione tra i 18 e i 49 anni, mentre da 50 anni in su se ne conta uno. Cifre che danno da preoccupare, tanto che è l'associazione Luca Coscioni a lanciare un appello: "I maturandi italiani sono quest' anno circa 500.000: se anche solo metà di loro fossero vaccinati con AZ , secondo la nota informativa di questo vaccino in 25 potrebbero essere colpiti da Vitt. Ma se anche uno solo di loro morisse, come potremmo giustificarlo?".

