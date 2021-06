Ufo, "esistono, ecco perché". La sconcertante scoperta sugli avvistamenti in Italia

09 giugno 2021 a

Gli ufo sono stati al centro della puntata di Tg2 Post con Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Pinotti, presidente del Centro Ufologico Nazionale, Umberto Guidoni, astronauta dell’Esa, e il generale Leonardo Tricarico, presidente della Fondazione ICSA. Il dibattito ha preso il via dalle dichiarazioni effettuate nei giorni scorsi dall’ex leader degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, il quale ha asserito che “esistono foto e filmati di oggetti volanti che non sappiamo cosa siano. Seguono uno schema non facilmente spiegabile. Bisognerebbe indagare per capire di che si tratta”.

Saccoccia ha subito rilevato che in passato si parlava di ufo, di oggetti volanti non identificati, mentre adesso si tende a parlare di fenomeni aerei non identificati, ovvero di qualcosa che nell’aria si muove ma che non è ancora catalogabile. Tra gli ospiti, poi, è stato osservato che le affermazioni di Obama sono giunte al termine del suo mandato presidenziale, ma probabilmente queste incertezze e queste perplessità lui le aveva maturate già durante la permanenza alla Casa Bianca.

Il generale Tricarico ha evidenziato che gli americani hanno un approccio differente al problema degli ufo: “Non si limitano a rilevare il fatto e verificarne la non pericolosità per finalità di sicurezza nazionale. Loro investigano per arrivare a trovare una spiegazione, cosa che in Italia non mi pare faccia nessuno. Dei 350 casi registrati in 20 anni, soltanto 6 o 7 hanno trovato una spiegazione (meteorite o altro). Non si è però andati oltre la presa d’atto del fatto che non si trovi una motivazione”, ha concluso.

