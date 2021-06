Spazio, rapporti intimi tra gli astronauti: "Terribili conseguenze per il corpo umano", dettagli sconvolgenti

10 giugno 2021 a

Pare che avere rapporti nello spazio sia tutt'altro che piacevole. Dalla Nasa giurano che non sia mai successo che qualcuno abbia fatto l'amore in orbita ma sicuramente, dicono gli esperti, la microgravità dà parecchi problemi. La scrittrice Vanna Bonta che ha indagato la questione, fino a volare lei stessa due volte con gli aerei che simulano la microgravità, non fanno ben sperare. Riporta un articolo pubblicato su Focus, che la Bonta ha trovato impegnativo anche solo baciare il marito durante un volo a Zero G: per farlo bisognerebbe ancorarsi a una parete.

Ancoraggio - L'astronauta Roger Crouch in una mail alla giornalista Mary Roach ha scritto che "se due persone vogliono fare sesso nello spazio alla fine fanno come sulla Terra: iniziano e poi diventano più bravi con l'esperienza". Resta il fetto che a meno di non ancorarsi da qualche parte, in un ambiente a microgravità le persone fluttuano e vanno alla deriva.

Caldo - Ma c'è anche un altro problema: le persone tendono a sudare di più in condizioni di microgravità e il sudore si accumula in strati intorno ai corpi, rendendoli appiccicosi e bagnati. Questo potrebbe creare non poco disagio durante un rapporto intimo.

Problemi per lui - Non solo. L’erezione è più difficile perché l’assenza della forza di gravità ha un effetto rilassante sui vasi sanguigni perciò è difficile pensare che un uomo possa raggiungere un’erezione funzionale per la penetrazione. Ma non solo. Oltre a perdere potenza e dimensione, l’assenza di gravità riduce anche la produzione di testosterone, l’ormone sessuale maschile. Problema riscontrato dagli astronauti del programma Mercury e Gemini che avevano registrato una totale assenza di attività nelle parti basse.

Opportunità per lei - Le zone erogene femminili invece tendono a essere più sensibili dato che l’irrorazione sanguigna è più diffusa. I tessuti vaginali si espandono con maggiore facilità, e gli ormoni femminili sembrano reagire bene alla gravità zero.

Gravidanza - Meglio non rimanere incinta in orbita. La gravità, infatti, gioca un ruolo fondamentale nella formazione del feto: in assenza di gravità si potrebbero verificare problemi di natura cardiovascolare, malformazioni degli arti, impedimenti neurologici, problemi dello sviluppo dell’apparato visivo. Inoltre c’è il problema delle radiazioni cosmiche che danneggiano il Dna del feto. Nessuno sa quali possano essere gli effetti: malformazioni o aborti spontanei. In ogni caso meglio prendere precauzioni

