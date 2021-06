Striscia la Notizia e la "specie aliena" in arrivo sulle nostre tavole: dimenticatevi questo granchio, ora c'è quello blu

09 giugno 2021 a

"Gli alieni sono già arrivati da noi". Parola di Striscia la Notizia. Il programma di Canale 5 ha mandato in onda un servizio sul cosiddetto granchio blu. A spiegare cosa starebbe accadendo nei nostri fondali marini sono le consulenti scientifiche Serena e Silvia. Il crostaceo, denominato anche Granchio Reale, "è una specie invasiva che arriva da molto più vicino dello Spazio". Il granchio - spiega Lucrezia Cilenti, ricercatrice Cnr - "arriva dal Nord America e si è molto diffuso anche da noi".

Il granchio sta mettendo in grave difficoltà i pescatori, "perché minaccia la biodiversità, mangia di tutto", spiega l'esperta. I pescatori lamentano dunque che rovina il loro pescato e i loro attrezzi. Non solo, un altro problema è "che quando vanno a riprodursi producono da due a 8 milioni di uova per rilascio per cui ci ritroveremo invasi". L'unica soluzione? "Papparseli", spiegano le due inviate del tg satirico. "I granchi blu sono anche più buoni dell'aragosta, quindi perché non mangiarseli facendo anche del bene all'ambiente?".

Intanto per fare fronte al problema, il Distretto della Pesca e Crescita Blu, guidato dal Presidente Nino Carlino, si è già attivato aderendo al Progetto "Bleu Adapt". Obiettivo? Contribuire allo sviluppo duraturo delle zone costiere e di preservare gli habitat naturali nel Mediterraneo. Ma per farlo serve sicuramente la complicità dei cittadini che solo all'idea di mangiare qualcosa di alieno, si tirano indietro.

