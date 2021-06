Coronavirus, ecco a quando risale la prima epidemia-Covid: la scoperta che cambia le percezioni

26 giugno 2021 a

Non siamo i primi ad affrontare una pandemia da coronavirus. Stando a una ricerca citata dalla Cnn, questo tipo di virus avrebbe origini molto lontane. Si parla addirittura di millenni fa. Un team di australiani e statunitensi, in particolare, ha trovato prove di un'epidemia di Covid scoppiata più di 20mila anni fa in Asia orientale. Nello studio pubblicato sulla rivista scientifica Current Biology, si legge che i ricercatori hanno studiato i genomi di oltre 2.500 persone provenienti da 26 diverse popolazioni in tutto il mondo. E così hanno individuato la prima interazione del genoma umano con i coronavirus, che ha lasciato impronte genetiche sul Dna delle persone che oggi vivono in Asia orientale.

L'autore principale della ricerca, Yassine Souilmi, ha spiegato che "i genomi studiati contengono informazioni evolutive sugli esseri umani risalenti a centinaia di migliaia di anni fa". Gli scienziati hanno trovato questi segnali genetici legati a un coronavirus in cinque diverse popolazioni situate in Cina, Giappone e Vietnam. Analizzando le popolazioni, i ricercatori hanno scoperto che un gruppo infetto ha sviluppato una mutazione benefica che ha contribuito a proteggerli dal coronavirus.

Nonostante questa importante e sorprendente scoperta, però, gli scienziati che hanno contribuito allo studio non sanno come i nostri antenati abbiano vissuta la pandemia, soprattutto perché non è chiaro se si sia trattato di un evento stagionale, come l'influenza, o se sia stato piuttosto continuo, come l'attuale pandemia.

