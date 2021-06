Orrore della natura, come muore l'enorme pesce siluro: ecco che cosa state vedendo

27 giugno 2021 a

Una storia assurda, raccapricciante, anche volendo un poco violenta. Ma assolutamente vera. Il tutto arriva dalla Germania, dove alcuni pescatori hanno trovato un pesce siluro di un metro e mezzo nel lago Kiessee di Göttingen. E fin qui tutto bene.

La stranezza, però, era dovuta alla grandezza dell'esemplare, deforme, ingigantito. Che cosa è successo? Il pesce aveva in bocca una tartaruga, che ha finito per soffocarlo. Parte dell'animale sporgeva ancora dalla bocca del pesce, che inizialmente era ancora vivo. "Ma non poteva più essere salvato e non sarebbe sopravvissuto", ha raccontato Marc Stemmwedel dello Sportangelklub Göttingen.

Con le zampe posteriori che penzolavano dalla bocca, la tartaruga aveva attaccato proprio le branchie del pesce agonizzante. Un pesce siluro, che per inciso pesa tra i 35 e i 40 chilogrammi, dopo essere morto "è stato riciclato in modo ragionevole e non è finito nel bidone della spazzatura", ha assicurato sempre Stemmwedel.

Insomma, una strana storia in cui vengono ribaltati quelli che si suppone essere i naturali rapporti di forza tra gli animali: la tartaruga che uccide il pesce siluro. Una stranezza, anche un poco disturbante, così come emerge dalla fotografia che in breve è diventata virale online.

