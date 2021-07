Vaccino, modificato il bugiardino di Pfizer e Moderna: tra gli effetti collaterali anche dolori al petto e palpitazioni

10 luglio 2021 a

Nuovi effetti collaterali dopo il vaccino. La scoperta arriva dalla Gran Bretagna che proprio in questi giorni deve fare i conti con un picco di contagi a causa della variante Delta. A spiegare quanto starebbe accadendo è The Mirror, la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) che ha annunciato che chiunque manifesti "respiro corto, dolori al petto o la sensazione di avere i battiti accelerati e palpitazioni", deve immediatamente riferire i sintomi al personale medico. Il siero nel mirino è quello di Pfizer e Moderna.

La scoperta è stata fatta dopo che un centinaio di pazienti ha manifestato sintomi simili alla miocardite. Si tratta comunque di casi molto rari: i più colpiti, secondo lo studio, sarebbero giovani uomini che hanno ricevuto la seconda dose. "Abbiamo studiato attentamente i report di sospette reazioni avverse, che coinvolgono problemi al cuore, come miocardite e pericardite - ha commentato June Raine, direttrice dell’MHRA -. Abbiamo concluso che i vaccini Pfizer/BionTech e Moderna possono essere collegati all’aumento di effetti collaterali. I casi sono rari e i sintomi facilmente curabili".

Stessa osservazione avvenuta nei 28 militari americani ai quali era stato somministrato Pfizer o Moderna. Si tratta, come detto prima, di pochi casi e comunque non da destare grandi preoccupazioni. "Questi casi di miocardite rappresentano un raro effetto avverso legato ai vaccini anti Covid a mRna - è stata la conclusione dei ricercatori -. Le nuove scoperte fanno aumentare la possibilità di un collegamento tra vaccini a mRna e miocardite acuta". Per questo l'Agenzia europea del farmaco ha deciso di modificare il bugiardino con le indicazioni sulla base dei possibili "ma rari" effetti collaterali di AstraZeneca, J&J, Moderna e Pfizer.

