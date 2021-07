Asteroide gigante a tutta velocità verso il Sole, scienziati in allarme: le drammatiche conseguenze

27 luglio 2021 a

A tutta velocità verso il Sole. È questa la direzione presa da un asteroide gigante da ben 200 chilometri di larghezza. Il suo nome è 2014 UN271 e sta preoccupando gli scienziati. Il motivo ovviamente sono le dimensioni. Si tratta infatti di un corpo celeste transnettuniano di 600mila anni la cui composizione è ancora incerta. Probabilmente - sostengono gli esperti - potrebbe essere fatto di roccia, ghiaccio, metano, azoto e anidride carbonica.

Altrettanto incerte le conseguenze, anche se si stima possano essere pericolose. Al momento l'asteroide si trova a 3 miliardi di chilometri dalla Terra. Qualche giorno fa un altro asteroide gigante ha illuminato la notte che aveva avvolto la parte sudorientale della Norvegia, per poi cadere rapidamente e molto rumorosamente nei dintorni di Oslo. I suoi effetti sono stati del tutto simili a quelli di un evento sismico.

"Ho visto due potenti lampi di luce e ho sentito il bouldering pochi secondi dopo. È abbastanza tipico delle meteore. Ho visto meteore molte volte, ma non ho mai sentito il rombo di una meteora in questo modo", ha affermato Morten Bilet, del Norwegian Meteor Network, all'emittente norvegese. Proseguono le ricerche per trovare i frammenti che potrebbero pesare diversi chilogrammi e rivelarsi preziosi per capire anche quale sia la provenienza.

