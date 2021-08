Universo, la scoperta sorprendente: lampi e impulsi ogni 12 giorni, sapete cosa state vedendo?

03 agosto 2021 a

Ritmi regolari quelli dell'universo: prima un lampo, poi il silenzio e poi ancora un altro bagliore. Si tratta di un impulso radio che ha viaggiato per 500 milioni di anni luce e che si può immaginare accompagnato da un bagliore. L'impulso fa parte degli Frb, ovvero Fast radio burst, e dura pochi millesecondi al punto da essere un ritmo ancora indecifrabile per gli scienziati. Le onde radio sono cadenzate: secondo quanto riportato da The Atlantic, le onde radio arrivano per 4 giorni, poi 12 giorni di silenzio radio, e ancora altri 4 giorni di impulsi. Ogni lampo registra poi un ritardo che consente di calcolare la misura della dispersione. Le origini sono ancora sconosciute.

Certo è invece che il primo Frb è stato individuato nel 2007, ma era lì che covava dal 2001 nei dati dell'osservatorio australiano di Parkes che ne ha rilevato altri 15 fino al 2016. Ora se ne conoscono più di 100. Al lavoro per acchiappare gli impulsi c'è Dongzi Li, la ricercatrice dell'Università di Toronto, che dal 2019 lavora a un progetto guidato dal Canada, Chime (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment).

È stato proprio il suo il merito di aver trovato il ritmo misterioso. La sua scoperta è stata successivamente confermata da altri radiotelescopi e ora gli scienziati possono finalmente smentire l'ipotesi che quei lampi così, anche dopo aver solcato distanze incommesurabili, siano stati prodotti da qualcosa che fosse nel frattempo sopravvissuto. Ma la ricerca non finisce qui.

