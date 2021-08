Alieni, la teoria di un fisico inglese: "Ho scoperto come mandano i messaggi", basta alzare gli occhi e...

06 agosto 2021 a

Gli alieni lanciano messaggi nell'Universo modificando la luce delle stelle: ne è convinto un fisico dell'Imperial College di Londra. In base a questa strana teoria, riportata anche dal Daily Mail, gli extraterrestri avrebbero un modo tutto loro per comunicare. In particolare, sarebbero in grado di alterare la luce emessa dalle stelle. In ogni caso, si parlerebbe comunque di forme di vita molto più sviluppate e avanzate della nostra civiltà.

Si tratterebbe di forme di vita più avanzate, proprio perché avrebbero una conoscenza scientifica fuori dall'ordinario, tale da permettere loro di modificare la luce delle stelle. L'esperto che ha messo a punto questa bizzarra teoria si chiama Terry Rudolph: secondo lui le civiltà extraterrestri comunicherebbero tra di loro proprio in questo modo. Ecco perché la luce termica delle stelle - a suo dire - dovrebbe essere oggetto di uno studio dedicato.

Secondo lo studioso, inoltre, gli alieni si servirebbero della luce della stelle per il semplice motivo che non c'è nulla di più veloce della luce. "Il risultato è che quando guardiamo le stelle e vediamo solo radiazioni termiche, tipicamente concludiamo che l'universo è vuoto, ma forse l'universo è in realtà immerso in chiacchiere aliene", ha detto Rudolph in una recente intervista.

