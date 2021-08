Clima, fenomeno sconcertante: per la prima volta piove sulla calotta glaciale della Groenlandia

21 agosto 2021 a

Un fenomeno sconcertante, che dimostra come il clima stia cambiando. Per la prima volta la pioggia è caduta sulla vetta della calotta glaciale della Groenlandia da quando sono iniziati i rilevamenti climatici nella regione. Lo hanno constatato il 14 agosto scorso gli scienziati nella stazione della US National Science Foundation, che si trova sul picco di 3.216 metri della calotta dove le temperature sono normalmente ben al di sotto di zero gradi. E dove appunto non piove mai.

Ma secondo quanto riporta il Guardian, la pioggia è caduta in Groenlandia durante tre giorni eccezionalmente caldi, con temperature in alcune zone addirittura superiori di 18 gradi rispetto alla media. Di conseguenza, lo scioglimento dei ghiacci è stato osservato nella maggior parte dell'isola, su un'area circa quattro volte più grande del Regno Unito. Si stima che in tutta la Groenlandia siano cadute circa 7 miliardi di tonnellate di acqua.

Il riscaldamento globale sta già portando ad un innalzamento delle acque. A lanciare l'allarme è stata la Nasa che ha pubblicato sul Sea level portal la mappa con gli scenari calcolati da qui fino al 2100. Si prevede un aumento di oltre mezzo metro, con valori ancora più alti se dovessero aumentare le emissioni di gas serra. Quel che sembra certo è che ci sarà un innalzamento del livello del mare, che nel caso migliore sarà di circa 30 centimetri e in quello peggiore di 80 già fra 79 anni.

