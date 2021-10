DiMartedì, Barbara Gallavotti: Covid, chi si ammalerà in modo grave. I tre fattori, un grave allarme

20 ottobre 2021 a

"Chi può ancora ammalarsi di Covid?", la biologa Barbara Gallavotti ha risposto a questa domanda nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. In particolare, ha spiegato che al momento il rischio di contrarre la malattia grave dipende da tre fattori: "Il nostro stato di vaccinazione, la nostra età e le nostre condizioni di salute. Se per le ultime due non possiamo farci nulla, per quanto riguarda il vaccino invece la decisione spetta a noi".

A dimostrazione di quanto detto, la biologa ha preso ad esempio un recente studio del New York Times sui ricoveri in Inghilterra tra il 6 settembre e il 3 ottobre. "Da questo studio emerge che per chi ha un'età superiore a 80 anni il rischio di essere ricoverato in ospedale per Covid è dimezzato se ci si vaccina. Nella fascia di età prima, 70-79, il rischio si riduce a un terzo. Nelle fasce d'età ancora precedenti ancora di più", ha spiegato l'esperta. L'aspetto più interessante, però, è che "un minorenne non vaccinato rischia di essere ricoverato per Covid addirittura un po' meno di un 40enne vaccinato". Questo perché, appunto, un fattore importante è l'età.

"Se una persona fragile si vaccina, una volta che ha abbattuto il suo rischio grazie alla vaccinazione, il rischio residuo che rimane dipende dalle sue condizioni - ha proseguito la Gallavotti -. La diminuzione del rischio, comunque, non è mai così grande da mettere chi è fragile nelle stesse condizioni di chi è giovane e sano". Questa è la prova tangibile di quello che si è sempre detto da quando si è scoperto che la variante Delta poteva contagiare anche i vaccinati.

