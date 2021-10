Infarto e gengivite, un drammatico legame: ecco in quali casi sei a rischio arresto cardiaco

21 ottobre 2021 a

a

a

L'igiene orale è fondamentale non solo per la salute di denti e gengive ma anche come prevenzione dell'infarto. La malattia gengivale è infatti associata ad un aumentato rischio di malattie cardiovascolari: più grave è la parodontite, maggiore è il rischio. Rivela il Giornale che il legame è particolarmente evidente tra i pazienti che hanno già avuto un attacco di cuore.

Trapianto del rene di un maiale sull'uomo, come va a finire l'intervento: sconvolgente a New York

"Il nostro studio suggerisce che i programmi di screening dentale, inclusi controlli regolari e formazione sulla corretta igiene dentale, possono aiutare a prevenire il primo e i successivi eventi cardiaci", spiega Giulia Ferrannini del Karolinska Institute di Stoccolma. Uno studio svedese aveva precedentemente dimostrato che la parodontite era significativamente più comune nei pazienti con un primo infarto rispetto ai loro coetanei sani della stessa età e sesso e che vivevano nella stessa area.

L'origine del Covid a Wuhan? "Come una frana": si ribalta tutto | Video

In particolare, i ricercatori hanno cercato di capire se la presenza di malattie gengivali, sia nei pazienti con infarto che nei loro coetanei sani, fosse correlata a un aumento del rischio di nuovi eventi cardiovascolari. L'analisi ha incluso 1.587 partecipanti con una età media di 62 anni: in chi soffriva di parodontite si registrava il 49 per cento in più di probabilità di morte.

Covid, chi si ammalerà in modo grave: i tre fattori, il (grave) allarme di Barbara Gallavotti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.