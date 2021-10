Variante Delta plus in italia? Mascherine, fate attenzione: quali devi evitare, altrimenti sei condannato

22 ottobre 2021 a

a

a

Ora che la variante Delta plus (sottovariante del ceppo Delta) sta mettendo in ginocchio il Regno Unito, il Belgio fino ad arrivare in Italia, l'uso della mascherina è più vitale che mai. Lo sa bene l'Antitrust che proprio in queste ore ha concluso l'istruttoria nei confronti delle società U-Earth Biotech e Pure Air Zone Italy. Le due hanno promosso le mascherine chirurgiche biotech "U-Mask", facendo credere che eliminassero addirittura il virus. Secondo l'Agcom le società avrebbero messo a punto una campagna caratterizzata da "modalità ingannevoli e aggressive, in quanto suscettibili, da un lato, di ingannare i consumatori sull'effettiva capacità protettiva della mascherina, mettendo in pericolo la loro salute e, dall'altro, di far leva sulla situazione di emergenza sanitaria per indurre indebitamente questi ultimi all'acquisto del prodotto".

Boom di contagi e morti nel Regno Unito? "Nuova variante", la peggiore delle evidenze: cosa c'è dietro all'ondata

Da qui la sanzione di 450mila euro. Una notizia che mette in serio allarme coloro che hanno acquistato il dispositivo di protezione credendo fossero equiparabili alle mascherine FFP3. A maggior ragione ora come ora, che il coronavirus è tornato a farsi sentire. La Gran Bretagna registra il record di contagi da Covid da luglio e la Germania si prepara al picco. Non va tanto meglio in Russia, dove a Mosca torna il lockdown.

Covid, chi si ammalerà in modo grave: i tre fattori, il (grave) allarme di Barbara Gallavotti

Occhi dunque puntati sulla nuova "minaccia". Come detto prima a preoccupare è la variante Delta plus: "Stiamo tutti guardando per cercare di capire dove il virus sta andando e cosa potremmo aspettarci nelle settimane e nei mesi a venire - riferisce l'Oms -. Delta è ancora il ceppo dominante che sta circolando e stiamo cominciando a vedere che ci sono alcune mutazioni aggiuntive che stanno prendendo posto". L'Italia non è esente: il 22 ottobre si sono registrati 80 casi di sottovariante Delta. Quanto basta a metterci in guardia.

Sottovariante Delta, 9 casi in Italia: l'incubo del Regno Unito a casa nostra? Covid, ore di tensione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.