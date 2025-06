Telemarketing, stop alle telefonate moleste? La data della svolta

Cosa succederà nel concreto? Gli operatori telefonici, come spiega il Corriere della Sera, attiveranno dei filtri anti-spam per contrastare il fenomeno noto come "spoofing", cioè la falsificazione dei numeri di telefono. Nella maggior parte dei casi, infatti, la telefonata sembra provenire da una persona in particolare e invece poi si scopre che arriva da tutt'altra linea, spesso localizzata all'estero. Un sistema, questo, che si usa anche per i tentativi di truffa legati a conti correnti e carte di credito. Simone Baldelli , deputato di Forza Italia e promotore della normativa contro il telemarketing molesto, ha parlato di un fenomeno "odioso, aggressivo e scorretto che quotidianamente viene praticato verso milioni di cittadini ormai esasperati".

Addio alle telefonate dei call center? Dopo il flop del Registro delle opposizioni e del nuovo Codice di condotta del telemarketing, che sembrano non aver prodotto gli effetti desiderati, ora si può sperare in uno stop definitivo per le chiamate moleste del telemarketing selvaggio. La prima svolta dovrebbe arrivare il 19 agosto, la seconda tre mesi dopo, il 19 novembre. Queste le date designate per la partenza delle nuove misure varate dall'Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).

Il prossimo 19 agosto scatterà il blocco per le chiamate dall’estero che mascherano numeri fissi italiani, mentre il 19 novembre toccherà ai numeri mobili finti. La nuova regolamentazione impone agli operatori che gestiscono il traffico internazionale in ingresso di eseguire controlli e verifiche prima di inoltrare le chiamate all'operatore finale. Inoltre, i filtri saranno capaci di intercettare le chiamate con apparente prefisso fisso italiano (02 per Milano, 06 per Roma ecc) che provengono però da nazioni estere.

Più complessa invece la gestione delle chiamate con numeri di cellulare falsificati, che per questo richiederà più tempo. Bisogna prendere in considerazione tutte le casistiche, sia per garantire l'efficacia del blocco sia per evitare di fermare chiamate legittime. I filtri, in ogni caso, funzioneranno in tempo reale sulla rete, senza dover scaricare app o modificare impostazioni. Purtroppo, però, pur essendoci una forte probabilità di successo, non è detto che questi interventi risolveranno il problema in maniera definitiva.