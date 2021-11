Vaccino Moderna, "ecco a chi non può essere somministrato": il ribaltone, crollo del titolo in borsa

01 novembre 2021 a

a

a

Le autorità regolatorie americane hanno rinviato la decisione sull'approvazione del vaccino Moderna per gli adolescenti. Chiedono più tempo per valutare bene tutti i potenziali rischi di miocarditi e pericarditi. "La Food and Drug Administration ha informato Moderna che l'agenzia richiede ulteriore tempo per valutare le recenti analisi internazionali sul rischio di miocarditi dopo la vaccinazione", ha spiegato la società.

"Dose sbagliata col vaccino Moderna". Bomba di Report sul ministero della Salute, un tragico errore: le conseguenze

E la valutazione se raccomandare o meno il vaccino ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni potrebbe durare sino al prossimo gennaio, ha precisato l'azienda.

"Ecco quante persone ha ucciso davvero il Covid": nero su bianco, lo studio che riscrive la storia della pandemia

Una notizia che ha avuto pesanti ripercussioni per il titolo di Moderna in Borsa che ha perso il 5,1% per cento dopo che la Fds ha annunciato la necessità di avere più tempo per valutare l'uso del vaccino anti-Covid sui ragazzini sotto i 18 anni. Considerando che alla chiusura di venerdì scambiava a 345,2, la flessione di capitalizzazione si aggira intorno ai 7 miliardi di dollari.

J&J, verso il richiamo: mix di dosi, ecco quale vaccino devi assolutamente evitare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.