Nuova Zelanda, la patata da 8 chili: ecco che fine farà il tubero da record

La vedete? Bene, la hanno ribattezzata Doug. E si tratta di una patata che pesa la bellezza di 8 chilogrammi, tanto che viene portata in giro a bordo di una apposita carriola per fiere e feste locali. Il gigantesco tubero è stato trovato nell'orto di casa da una coppia di coniugi neozelandesi, che ora provano a trarne beneficio.

Colin e Donna Craig-Brown stavano lavorando nel terreno della loro casa quando hanno urtato con il rastrello contro quello che sembrava un enorme sasso. E invece no, era questa enorme patata. Ora sono in attesa della certificazione del World Guinness come patata più grande del mondo, record attualmente detenuto da un esemplare di 5 chilogrammi. Insomma, record stracciato. Per evitare che durante l'attesa il tubero ammuffisca, la coppietta ha accuratamente ripulito la patata per infilarla in un frigorifero.

Come detto, fieri della loro scoperta, Colin e Donna tirano fuori dal frigo la patata soltanto per portarla in giro per sagre e mercati su un apposito carrellino che hanno costruito proprio per trasportarla. E ancora, Colin - appassionato di distillati - ha fatto sapere che appena dopo l'omologazione del record userà l'enorme patata per una vodka ricavata proprio dal tubero.

