Paralisi, la scoperta sui topi che cambia il futuro dell'uomo: il farmaco che li fa ricominciare a camminare

Ridare la possibilità di muoversi a chi ha una paralisi dovuta a una lesione del midollo spinale. Quello che è un sogno per molti potrebbe presto diventare realtà secondo quanto riportato da uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati della Northwestern University. Che hanno utilizzato delle "molecole danzanti", che si muovono all'interno di una rete di nanofibre e si connettono in modo più efficace ai recettori, per invertire la paralisi e riparare i tessuti di un modello murino.

Il team ha somministrato una singola iniezione nel tessuto intorno al midollo spinale di topi paralizzati. A distanza di quattro settimane, riportano gli autori, gli animali potevano camminare di nuovo. Le estensioni recise dei neuroni, chiamate assoni, infatti, si erano rigenerate mentre il tessuto cicatriziale, che può agire da barriera alla riparazione, risultava notevolmente diminuito.

Visti i risultati incredibili il professor Samuel Stupp spera di sottoporre il farmaco alla Food and Drug Administration per cominciare i trial sull'uomo già l'anno prossimo. Il farmaco, spiega, consiste "di centinaia di migliaia di molecole unite a formare un filamento che porta segnali alle cellule per avviare il processo di rigenerazione. I filamenti sono sciolti in acqua, per somministrarli con una semplice iniezione là dove è avvenuta la lesione". "In un lasso di tempo da tre a quattro settimane" spiega Stupp "abbiamo visto che un topo paralizzato con una grave lesione spinale ha recuperato la capacità di camminare. Analizzando il midollo abbiamo poi verificato che il tessuto mostrava vasti segni di rigenerazione".

Di più. Secondo Stupp "la terapia è suscettibile di applicazione in altri distretti collegati al sistema nervoso centrale, per esempio al cervello; speriamo che sarà possibile utilizzarla per le conseguenze degli ictus o per le malattie degenerative neurologiche".

