DiMartedì, il Covid e la pandemia nascosta: "Disturbi psichici e pischiatrici", gli effetti sul cervello

C'è una pandemia nascosta dietro a quella da Covid 19. E’ la pandemia dei disturbi psichici e psichiatrici. Lo rivela un servizio di DiMartedì, in onda su La7 condotto da Giovanni Floris. Il Covid19 infatti può segnare non solo il corpo, ma anche la mente. Non è un'ipotesi, ma un fenomeno concreto. Sono i numeri a parlare. Da quando è emersa la pandemia c'è stato un netto aumento di accessi agli otto centri di salute mentale, tutti tra la fine del 2020 e questi mesi del 2021.

Ansia, depressione, problemi di adattamento. Il disagio psicologico si è declinato fra il dolore di chi ha toccato con mano la malattia, fino a chi ha visto la propria quotidianità stravolta. E che ci sia una correlazione diretta

Si crea così la sindemia: una doppia pandemia. Secondo uno studio di Lancet dice che senza il Covid i casi di depressione sarebbero stati 193 milioni, invece nel 2020 ce ne sono stati 246 milioni, 53 milioni in più di cui 35 milioni tra le donne. I disturbi di ansia senza pandemia sarebbero stati 298 milioni di casi, invece sono stati 72 milioni in più, di cui 52 milioni tra le donne. A preoccupare di più sono però i giovani colpiti da un appiattimento emotivo che fa perdere la passione per il futuro. Il nuovo rapporto Ocse ha stimato che ad avere problemi di salute mentale sia il 20% della popolazione che pesa per il 4% del Pil.

