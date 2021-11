Covid, scoperta la variante dell'orrore: "Contagiosa e resistente ai vaccini", è allarme

25 novembre 2021 a

Più contagiosa della variante Delta e resistente ai vaccini, l'hanno giù ribattezzata la "variante dell'orrore". E' stata isolata in Botswana e, riporta La Stampa, conterrebbe 32 mutazioni diverse, che per questo la rendono pericolosamente trasmissibile e sfuggente ai vaccini. Questa variante, che sarà chiamata "Nu", tredicesima lettera dell'alfabeto greco, tante sono le varianti finora identificate, è stata individuata anche in Sudafrica e a Hong Kong.

Questa variante presenta decine di mutazioni nella proteina spike rispetto a quelle che conosciamo già. E questa caratteristica fa molto preoccupare gli esperti "perché i vaccini a Rna messaggero funzionano insegnando al sistema immunitario a riconoscere il coronavirus proprio attraverso la proteina spike, che viene usata per infettare le cellule dell’organismo". Il nuovo ceppo, che ha come codice scientifico B.1.1.529, è una combinazione di mutazioni che all’Imperial College hanno definito "orribile": secondo il virologo Tom Peacock, questa variante potrebbe addirittura rivelarsi "peggiore di qualunque altra cosa che abbiamo visto", anche peggio della variante Delta - e della sua sotto variante Delta plus - che si è diffusa in tutto il mondo diventando predominante.

Alcuni scienziati, interpellati dal giornale inglese Daily Mail hanno però voluto sottolineare che il numero di mutazioni senza precedenti di “Nu” potrebbe renderlo molto instabile, impedendogli di diffondersi.

Al momento sono stati rilevati tre contagi in Botswana e sei in Sud Africa. Un altro caso è stato individuato anche in un uomo di Hong Kong, che era tornato proprio dall'Africa. Lawrence Young, professore e virologo della Warwick Medical School, ha però confermato che questa variante sembra essere "più efficace nell'eludere l'immunità innescata dal vaccino, ma che molto dipenderà da come il sistema immunitario giudicherà il cambiamento e risponderà". C'è solo da sperare.

