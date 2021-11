Conto corrente prosciugato in un clic, allarme della super-banca italiana: come ti rovinano

29 novembre 2021 a

L'ultima frode bancaria, o meglio un tentativo di frode, che va a colpire chi ha un conto corrente presso Intesa Sanpaolo. A darne conto è lo stesso colosso del credito, che smentisce l'ennesima comunicazione ingannevole che circola tra le email degli utenti e il cui unico obiettivo è hackerare le chiavi di accesso dei vari conti, per "prosciugarli" dai risparmi depositati.

Nel dettaglio, si tratta di un messaggio che finge un blocco del conto corrente in questione. E per sbloccarlo, ovviamente, la richiesta è quella di comunicare le credenziali di accesso: chi lo ha fatto, ovviamente, ha consegnato i suoi soldi ai banditi informatici.

Si tratta di un classico phishing: all'interno del messaggio, un link, il tutto ovviamente spacciato come comunicazione ufficiale dell'azienda.

Di seguito, il testo completo del messaggio truffaldino smentito da Intesa Sanpaolo:

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di:

- Effettuare prelievi al bancomat o su POS.

- Effettuare ricariche.

- Effettuare pagamenti online o su POS.

- Effettuare bonifici bancari.

Ovviamente Intesa Sanpaolo ha sottolineato di non avere nulla a che fare con questo messaggio, ribadendo il fatto che sia impossibile ricevere comunicazioni bancarie del genere per email.

