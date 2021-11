Alieni, "vita su un altro pianeta"? Toliman, perché può cambiare la storia

29 novembre 2021 a

a

a

C'è vita oltre la Terra? La domanda che gli scienziati si pongono da sempre potrebbe presto avere una risposta. La ricerca di vita su altri pianeti, infatti, rappresenta ormai da tempo una delle sfide più grandi di scienza e spazio. Agli esperti della materia e non solo, quindi, farà piacere sapere che a breve comincerà una nuova missione, chiamata Toliman, volta proprio a scoprire se ci sia qualche altra forma di vita al di là di quella che già conosciamo.

Artico, ecco quanto ha iniziato a riscaldarsi: clima, lo studio che ribalta il quadro

La missione si svolgerà in questo modo: attraverso un potentissimo telescopio spaziale, gli esperti osserveranno più da vicino Alpha centauri, il sistema stellare più vicino a noi e più interessante da questo punto di vista. Il telescopio, in particolare, è stato progettato proprio per questa occasione e il suo compito sarà quello di controllare le stelle una a una insieme alle loro irregolarità gravitazionali. Il tutto grazie a una lente pupillare diffrattiva.

Video su questo argomento Un razzo contro l'asteroide per salvare la terra: Nasa, una missione cruciale | Video

A catturare l'attenzione degli esperti è una stella in particolare: si tratta della stella nana rossa chiamata Proxima Centauri e circondata da due esopianeti. Uno dei due pare sia molto simile alla Terra. La missione Toliman, insomma, servirà a capire se lì c'è vita come sul nostro pianeta. O almeno ci proverà. In futuro, tra l'altro, potrebbero essere utilizzate addirittura delle sonde robotiche.

Video su questo argomento Nasa, come colpire e deviare un asteroide: non è un film, il primo storico test

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.