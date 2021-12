Omicron, Ema contro Moderna: "Nuovo vaccino? Solo una strategia commerciale", un caso senza precedenti

01 dicembre 2021 a

a

a

Caos per la variante Omicron. Ma il caos non sembra per ora riguardare tanto i contagi: la mutazione appare meno pericolosa di quanto sembrasse subito dopo essersi manifestata. Il caos, ora, si sviluppa sull'asse Ema-Moderna. Già, l'agenzia europea del farmaco punta il dito contro il colosso di Big Pharma.

Il punto è che Ema vuole agire con cautela: è pronto un piano di emergenza contro Omicron, ma per ora resta nel cassetto. Prima è necessario capire quanto la mutazione sia davvero pericolosa: servono analisi di laboratorio, dati, conferme o smentita che arriveranno inesorabili dal numero di contagi e soprattutto di ricoveri. Troppo presto per dire se la mutazione sia davvero più pericolosa della Delta.

I laboratori sono già al lavoro, ma i risultati arriveranno solo tra due settimane: a ridosso del Natale, Ema potrà sbilanciarsi e dire cosa, a suo parere, ci aspetterà il prossimo anno. Ma il colosso Moderna, nel frattempo, tramite il suo Ceo, ha già parlato di "un calo sostanziale dei vaccini contro Omicron". Il gruppo infatti ha già aggiornato un aggiornamento del siero per il 2022.

Ma come riporta il Giornale, fonti dell'Ema si sono scagliate contro Moderna proprio per queste affermazioni: "Solo una strategia commerciale", hanno tagliato corto. Insomma, l'Ema che accusa Moderna, di fatto, di voler creare isteria collettiva per fare business sul vaccino, di "pesnare soltanto a vendere" il nuovo siero: un caso che, al tempo della pandemia, ancora non aveva precedenti. Troppo presto, per dare certe indicazioni. Anche perché se fosse vero che Omicron già circolava in Sudafrica da ottobre, la diffusione sarebbe piuttosto limitata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.