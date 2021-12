Covid, ecco perché le donne sono meno contagiose: "Maschi untori", la condanna in uno studio

06 dicembre 2021 a

Gli uomini diffondono più particelle di coronavirus rispetto a donne e bambini. Lo conferma uno studio della Columbia State University. I ricercatori hanno voluto verificare se effettivamente cantare, parlare e suonare strumenti musicali in luoghi affollati potesse esporre le persone a un alto rischio di infezione. Il risultato? Cantare è peggio di parlare. La ricerca mostra come più si parli (o si canti) a voce alta, più sono le emissioni. Altrettanto influente anche l'età di una persona e il suo genere. Gli uomini e gli adulti, in media, producono più particelle sospese rispetto a donne e bambini. Un'evidenza da ricondurre al volume della voce più alto e da quanta anidride carbonica (CO2) viene espirata. I risultati mostrano che un uomo potrebbe produrre più particelle parlando normalmente rispetto a un bambino di 12 anni, ma un bambino che canta o urla può produrne quanto un uomo o più di lui.

Non solo, perché tra le motivazioni anche le dimensioni dei polmoni, che per gli adulti uomini sono più grandi. Esiti importanti per uno dei ricercatori, John Volckens, perché confermano la tesi che misurare i livelli di anidride carbonica e i livelli di rumore in uno spazio chiuso sono utili per calcolare il rischio di trasmissione. "Se ci fossero differenze significative dopo aver misurato la CO2 tra uomini, donne e bambini, allora dovresti sapere quanti uomini, donne e bambini si trovano in una stanza per stimare i rischi di trasmissione – ha spiegato Volckens – . I nostri dati suggeriscono che non è necessario saperlo se si misurano solo i livelli di CO 2 e di rumore, perché quelle misure sono un equalizzatore per queste differenze demografiche".

Lo studio si è avvalso della misura in cui cantanti, musicisti e attori emettono aerosol (le minuscole particelle sospese nell’aria di dimensioni inferiori a 100 micron), rilevando che il canto produce il 77 per cento in più di aerosol rispetto al parlare. Più nel dettaglio gli adulti hanno prodotto il 62 per cento in più di aerosol rispetto ai minori e gli uomini il 34 in più rispetto alle donne.

